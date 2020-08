Kavli involvert i britisk dyrevernsskandale

Tidligere denne uken skrev Nationen om dyremishandlingen på en geitegård i Stortbritannia. Dyrene ble utsatt for en rekke brutale angrep på gården som selger geitemelk til noen av Stortbritannias største dagligvarekjeder.

Det var forrige helg at dyreaktivistgruppen Surge slapp opptak fra gården hvor geiter ble sparket, slått og kastet i veggen.

– Jeg syns det er helt forferdelig. Det er vanskelig å finne ord. Det er fryktelig vondt, sier konsernsjef Erik Volden i Kavli-konsernet til kanalen.

Det norske matvarekonsernet har trukket tilbake produktene fra St. Helens Farm, som kun selges i Storbritannia, fram til en granskning av gården er over. Samtidig lover konsernet å komme til bunns i saken.

– Denne hendelsen skal vi bruke videre for å se hva mer vi kan gjøre fra vår side for å ta større ansvar og kontrollere at ting faktisk gjennomføres. Vi må ta større ansvar enn vi har gjort tidligere. Slikt kan ikke skje, sier Kavli-sjefen.

St. Helens Farm opplyser at tre av de avbildede ansatte har blitt sagt opp og at gården ikke vil brukes av selskapet i fremtiden.

