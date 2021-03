Ifølge dommen døde katteungene av fallet. De ble fire uker gamle. Mannen erkjente forholdet i Salten tingrett.

Han var også tiltalt for å ha kastet én katt fra samme balkong noen måneder senere, noe han nektet straffskyld for. Aktor frafalt tiltalepunktet under rettssaken, og mannen ble dermed frifunnet for det.

Retten mente at straffen i utgangspunktet burde være 75 dagers fengsel. Det ble gjort fradrag for lang saksbehandlingstid og at mannens erkjente straffskyld.

