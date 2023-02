Katrine jobber i eit fjøs. Hun har fått det perfekte bilskiltet

Jærbladet:Fra 15. juni 2017 kunne nordmenn søke om personlige bilskilt. I skrivende stund er det 98 kjøretøy i Hå, Klepp og Time som har gått for denne varianten.

«GUDD DÆ», «MØØØØØØ» og «DROSJEN» er blant de personlige bilskiltene jærbuer har valgt.

Noen har valgt sitt eget navn eller bedriftsnavn, mens andre har gått en mer humoristisk eller personlig vei.

– Jeg var egentlig fast bestemt på å ikke ha personlig bilskilt da mannen min foreslo det. Men da «MØØØØØØ» kom opp, skiftet jeg mening. Det første ettåringen vår sa var «mø», så da passet det veldig fint, sier hun.

En elgitar med dobbel betydning

Bilen står parkert utenfor Formelfjøset i Klepp. Her jobber Birkeland som driftsleder i husdyravdelingen.

– Det er folk som smiler når vi kjører forbi. Noen tar også opp mobilen og tar bilde. Sønnen vår syns det er veldig stas på skolen når alle sier at «Mø» kommer.

I Hå hoppet Jarle Obrestad på muligheten for personlig skilt da den kom allerede i 2017. Han gikk naturligvis for noe musikkrelatert, da dette er en stor del av livet hans. Hjemme i garasjen på Vigrestad står en svart Tesla med skiltet «ELGITAR».

– Det har en dobbel betydning, både siden jeg spiller elgitar og at det er en elbil, sier Obrestad.

Året før han kjøpte bilen, begynte musikeren i Hå kommune som gitarlærer, bandlærer og musikkterapeut.

Folk i Hå og elevene til Obrestad kjenner fort igjen bilen hans når han kommer kjørende.

– Ellers er det mange som sperrer opp øynene når jeg kjører forbi. Det blir en spontan reaksjon når de ser skiltet, som bare er gøy, sier han.

Maks seks eller sju tegn

Hos Statens vegvesen kan du søke om personlig skilt til alle type kjøretøy. Skiltet må ha minst to bokstaver eller tall, ekskludert mellomrom, men maks seks eller sju tegn, inkludert mellomrom.

Størrelsen på skiltet avgjør hvor mange bokstaver eller tall det kan ha.

For å søke må du være over 18 år og eie et kjøretøy. Kjøretøyet kan ikke ha en medeier. Du kan ikke bruke personlig skilt på kjøretøy du leaser.

Skilt som er upassende, kan misforstås eller virker støtende godkjennes ikke.

Er du på jakt etter et nytt personlig bilskilt til din bil, kan du sjekke om navnet er ledig og kan brukes på vegvesen.no.