Katastrofevalg for Labour - Corbyn varsler sin avgang

De konservative har sikret seg et rent flertall i det britiske Underhuset, mens Labour kan ha gjrot sitt dårligste valg siden 1935.

Det gjenspeilet også stemningen i valgtalene de respektive partilederne natt til fredag, som var basert på valgdagsmålingen som viste samme utfall.

– De konservative har fått et nytt kraftfullt mandat til å få brexit unnagjort, ta landet videre og fokusere på prioriteringene til det britiske folk. Ja, for det vil vi gjøre, sa statsminister Boris Johnson til applaus fra publikum i Uxbridge.

– Historisk

De konservative har så langt i opptellingen sikret seg 356 seter, godt over de 326 som kreves for å få et rent flertall. Det er 650 seter i Parlamentet.

– Jeg vil takke folket i landet som stemte i et desembervalg. Det er et historisk valg, fortsatte han.

Han sa det «historiske valget» vil tillate regjeringen å «respektere den demokratiske viljen til folket», noe som refererer til de 52 prosentene av det britiske folket som stemte for brexit i 2016.

Johnson ville ikke ta seieren på forskudd. Han understreket at ikke alle stemmene er ferdig telt.

– Skuffende

I Labour-leiren var stemningen en litt annen.

– Dette har selvfølgelig vært en veldig skuffende kveld for partiet. Men jeg vil si følgende: I valgkampen leverte vi et partiprogram om håp. Uansett så har brexit polarisert debatten så mye at det har overgått de normale politiske debattene, sa Corbyn.

Deretter sa 70-åringen at han kommer til å gå av som partileder. Han sa at han ikke vil trekke seg nå, men sier han vil gå inn i en tid med refleksjon og diskusjon med partiet om veien videre.

BBCs foreløpige resultatoversikt viser fredag morgen at partiet så langt har fått drøyt 200 mandater, nesten 60 færre enn i dag.

Sjokk

Selv om han kommer til å trekke seg som partileder, forsvinner han ikke fra britisk politikk med det første. Corbyn ble gjenvalgt i Parlamentet fra Islington, hvor han fikk et overveldende flertall av stemmene

Boris Johnson ble også gjenvalgt, han fra Uxbridge.

Et av sjokkene i løpet av natta ifølge britiske medier, er at Liberaldemokratenes leder Jo Swinson mister setet sitt i Parlamentet. Hun mistet plassen til det skotske nasjonalistpartiet (SNP).

– Noen vil feire bølgen av nasjonalisme som har skylt over begge sier av grensen, sa Swinson.

SNP gjorde også et brakvalg og ligger an til å få nærmere 50 plasser i Underhuset.

Brexit, ikke Corbyn

Katastroferesultatet faller langt ifra i god jord hos Labour-politikerne. Parlamentarikeren Gareth Snell uttalte til BBC et par timer etter at valgdagsmålingen kom at Corbyn er nødt til å trekke seg som følge av resultatet.

Snell mener partiets brexitposisjon har overskygget alle de andre sakene de har forsøkt å rette søkelyset mot i valgkampen.

Også Labours partisekretær Ian Lavery mener at brexit er årsaken til resultatet. Han mener forklaringen ikke er Jeremy Corbyns lederskap, men at partiet gikk til valg på en ny brexitavstemning.