Kaski inspirert av EU: Krever skatteparadisnekt for selskaper som får koronahjelp

EU-kommisjonen ba tidligere denne uka medlemslandene ta grep for å forhindre at pengene som gis i koronahjelp, havner i skatteparadiser.

Det er et råd som også regjeringen i Norge bør følge opp, mener Kaski.

– Når fellesskapet bruker så mye penger, mener jeg det er riktig å sette noen vilkår for hvordan disse pengene brukes. De bør ikke gå til selskaper som organiserer seg slik at de er i skatteparadiser, sier hun.

Kaski viser til at SV også tidligere i koronakrisen har fremmet lignende krav, uten å få gehør.

– Det er uforståelig at det øvrige flertallet ikke ville ha dette på plass, sier hun.

«Misbruk»

Budskapet fra EU-kommisjonen er at det ikke er akseptabelt at statsstøtte ender opp hos selskaper som bruker skatteparadiser til å vri seg unna skatteregningen i hjemlandet.

– Det vil være misbruk av nasjonale og europeiske budsjetter, på skattebetalernes og velferdssystemenes bekostning, sa kommisjonens visepresident Margrethe Vestager i en pressemelding da EU-kommisjonens henstilling ble lagt fram på tirsdag.

Vestager påpekte at Europa nå befinner seg i en situasjon der det gis eksepsjonelt mye statsstøtte for at næringslivet skal klare seg igjennom krisen.

Kaski mener det er verdt å merke seg at kommisjonen ikke er noe venstreradikalt organ.

– Men selv de skjønner at det er rimelig å stille noen vilkår, sier hun.

Les også: Ikke overrasket over at norske vindkraftpenger havner i skatteparadis

Har ikke rukket å vurdere rådet

Annonse

Også Arbeiderpartiet mener regjeringen bør vurdere signalene fra Brussel.

– Det er klart at tiltak som andre land vurderer for å hindre at penger flyttes til skatteparadiser, også kan være relevante for oss i Norge. Problemet er det samme, sier stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (Ap).

Støtteordningene er til for norske arbeidsplasser og norsk næringsliv i en kritisk situasjon, understreker han.

– Penger må ikke sløses vekk til skatteparadiser, sier Sandtrøen.

Nærings- og fiskeridepartementet, som har ansvar for regelverket, viser for sin del til at EU-kommisjonens henstilling nettopp er blitt publisert.

– Vi har derfor ikke kunnet ta stilling til om og hvordan den eventuelt skal følges opp, sier pressekontakt Lotte Nilsen Brudevoll.

Les også: Matvarene du kjøper kan ha link til skatteparadiser

Tolv land på listen

EU-kommisjonens forslag er at de nasjonale regelverkene bør utformes slik at de blokkerer for statsstøtte til selskaper som:

* er skattemessig hjemmehørende i land som er oppført på EUs svarteliste over skatteparadiser

* er direkte eller indirekte kontrollert av aksjonærer i land på svartelisten

* direkte eller indirekte kontrollerer datterselskaper eller eier virksomheter som er permanent etablert i land på svartelisten

* deler eierskap med virksomheter i land på svartelisten

Tolv land er i dag oppført på EUs svarteliste over skatteparadiser: Amerikansk Samoa, Caymanøyene, De amerikanske Jomfruøyer, Fiji, Guam, Oman, Palau, Panama, Samoa, Seychellene, Trinidad og Tobago, Vanuatu.

(©NTB)