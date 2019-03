Kartverket med nye tursymbol

Blant dei nye symbola som blei presentert på Stikonferansen i Bergen i Hordaland i dag, var droneforbod, elvepadling og isklatring.

– Friluftslivet er i endring, og fleire bruker naturen på nye måtar. Derfor lanserer me no 75 heilt nye symbol for tur- og friluftsliv og idrett, seier sjef Anne Cathrine Frøstrup i Kartverket i ei pressemelding.

Symbola frå Kartverket er eit ledd i arbeidet med å gjera turstiane betre og meir tilgjengelege i heile landet. Dei nye symbola vil visa fleire vegen inn i friluftslivet, meiner Den Norske Turistforening (DNT):

– Arbeidet med å utbetra stiane og gi skiltsymbola nytt design er ei viktig brikke i dette. Dei gjer det synleg at friluftslivet er for alle, og at friluftslivet i 2019 er mangfaldig, seier generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang i DNT.

Stien er ei av hovudsatsingane i den nye handlingsplanen for friluftsliv frå regjeringa. DNT, Friluftsrådenes Landsforbund og Innovasjon Noreg følgjer opp med ei fersk utgåve av Merkehåndboka.

