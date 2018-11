Kart skal visa om byar sig

Denne veka blir ei ny, gratis kartteneste med landsdekkjande målingar av bevegelsar på jordoverflata lansert. Tenesta er levert av Noregs geologiske undersøking (NGU), Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Norsk Romsenter og brukar radar frå satellittar 700 kilometer over jorda. Trass avstanden kan radarane registrera bevegelsar i millimeternivå på overflata.

– Metoden fungerer svært godt i byar, der radarsignalet frå satellittane blir reflektert av bygningar og vegar. Me har i fleire år brukt satellittar til å måla søkk i byar, til dømes i Bjørvika i Oslo. Der søkk det opp mot to til tre centimeter i året, seier seniorforskar John Dehls ved NGU i ein artikkel på nettstaden til NGU.

Til no har satellittdataa vore dyre, men ny, gratis data frå to europeiske satellittar gir for første gong eit landsdekkjande kart over rørslene. Det heile blir gjort tilgjengeleg i ei nettbasert kartteneste kalla InSAR Norge.

Det ustabile fjellpartiet Osmundneset i Sogn og Fjordane er eit døme på eit ustabilt fjellparti som blei oppdaga ved hjelp av InSAR. Fjellsida er sprokken opp og i rørsle over ei lengd på om lag éin kilometer.

Langs utbygde hamnefrontar i fleire byar sig grunnen. Det er også fleire stader i byane som sig, opplyser NGU.

– Så store rørsler kan skapa betydelege skadar i bygningar. Me håpar at kommunane vil få stor nytte av den nye karttenesta til å skaffa seg overblikk over område som søkk i byar og langs infrastruktur, seier Dehls.

