Kari Krogstad (16) døde i traktorulykken: – Et stort tap

Det var 16 år gamle Kari Krogstad som døde etter skadene hun fikk etter en traktorvelt i Skjåk onsdag 28. juli. Politiet frigir navn og bilde til pressen i samråd med familien.

Krogstad ble alvorlig skadd og fløyet med luftambulanse til St. Olavs hospital i Trondheim. På lørdag meldte politiet at 16-åringen var død.

– Det er et stort tap, rett og slett. Helt uventet, selvsagt. Familien prøver å takle det på best mulig måte, sier Ola Aaboen, onkelen til Krogstad og talsperson for familien, til Nationen.

Skryter av sykehuset

Han sier at familien forteller om god støtte fra lokalsamfunnet og fra St. Olavs hospital.

– De har skrytt sykehuset langt opp i skyene, sier han og legger til at familien er veldig takknemlige og setter stor pris på all støtte de har fått fra ungdommene i bygda.

Lørdag arrangerte medelever av Krogstad en bil- og traktorkortesje i bygda til minne om 16-åringen.

– Det ble en sterk avslutning på dagen, sa ordfører Edel Kveen (Sp) til VG.

Aaboen forteller til Nationen at Krogstad etterlater seg to foreldre, en eldre bror og en tvillingbror. Familien bor på en gård, der også bestemora bor.

– Veldig glad i dyr

Krogstad jobbet og bidro på gården, og var ei aktiv jente, både sommer og vinter, ifølge onkelen.

– Hun var veldig snill og omtenksom, og veldig glad i dyr. Hun hadde et stort engasjement for dem rundt seg, sier han.

Etter planen skulle Krogstad starte på studiespesialisering på videregående i Lom til høsten. Til VG sier Aaboen at hun var på vei til sommerjobben sin da ulykken skjedde.

Ifølge politiet veltet hun med traktoren og kom i klem. Dette skal ha skjedd i 9-tiden onsdag. Det var ingen til stede da det skjedde, men forbipasserende fant Krogstad like etter, ifølge NTB.

Politiet etterforsker ulykken for å være helt sikre på hendelsesforløpet. Mandag opplyser politiet at de fortsatt jobber med å finne årsaken til ulykken.