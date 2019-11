Kardashian-familien får kjeft for matkrig

"Mange mennesker sulter der ute og de kaster det rundt", skriver en bruker på Instagram etter den seneste episoden av realityshowet The Kardashians, som handler om den amerikanske familiens liv.

Khloé Kardashian deler rundt middagsbordet at hun måtte gjøre endringer i matskapet mot sin vilje, selv om hun liker at det ser estetisk bra ut. Det er etter dette at moren til søstrene, Kris, bestemmer seg for å kaste mat. Det hele ender i en matkrig hvor flere av søstrene og moren kaster mat på hverandre.

Kraftig kritikk

Innslaget som var ment humoristisk fra familiens side, har blitt kraftig kritisert på internett.

"Alt jeg tenker er all den maten", skriver en bruker, mens en annen skriver:

"Det får meg virkelig til å tenke på alle de menneskene som ikke har råd til et måltid."

"Trodde de hadde mer respekt for dem selv", skriver en tredje.

"Alt jeg kan tenke på er hvor mange sultne barn vi har i denne verdenen og dere kaster mat rundt."

Annonse

Flere kritiserer familien for at de ikke tenker over hvilken påvirkning de har på andre som de rollemodellene de er.

Samtidig er det flere som forsvarer familien, og peker på at flere av medlemmene i Kardashians-klanen har bidratt økonomisk for fattige barn.

"Hvis dere alle hevder å bry dere så mye om hjemløse og problemer som skjer i verden, stå fram hver dag. Ikke den dagen Kardashian bestemmer seg for å ha en matkamp", skriver en bruker på Instagram.

En av ni sulter

Serien om den populære amerikanske familien har gått over 17 sesonger med over 250 episoder. I sesong ni hadde hver episode 3,3 millioner seere på amerikansk TV. I tillegg går TV-showet på TV-kanaler over hele verden, blant annet på TV 2 i Norge.

Tall fra FN i 2018 viser at hvert niende menneske på jordan sulter og er utsatt for kronisk underernæring. Det tilsvarer 821 millioner mennesker. Dette er hovedsakelig personer fra land i Afrika og Sør-Amerika.

Krig, konflikter, klimaendringer og ekstremvær er hovedårsakene til den store sulten i verden.

Tørke forårsaker mer enn 80 prosent av total skade og tap i landbruket. Hvis tørken er alvorlig og utbredt nok, kan den potensielt påvirke nasjonal matsikkerhet og dermed øke forekomsten av underernæring, ifølge FAO-rapporten.

Khloé Kardashian sier selv i klippet at "dette er, i hvilken som helst normal persons verden, bisarr, urovekkende og uakseptabelt".