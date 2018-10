Karantenenemnda vil ha svar fra Per Sandberg om Iran-møter

Per Sandberg er på reise i Iran sammen med kjæresten Bahareh Letnes og er ventet tilbake til Norge i løpet av søndag.

Leder for Karantenenemnda , Hill-Marta Solberg, sier til NRK at de har registrert i mediene at den tidligere statsråden igjen er i Iran.

– Vi har skriftlig bedt ham om å redegjøre hvem han har møtt og hva som har vært innholdet i de møtene han har hatt, sier Solberg.

Den tidligere fiskeriministeren fikk seks måneders karantene da han trakk seg fra ministerposten i august. Hill-Marta Solberg opplyser at det er den lengste karantenen de kan gi for en tidligere politiker.

Etter vedtaket i Karantenenemnda kan ikke Per Sandberg starte konsulentvirksomhet før 13. februar neste år, mens han har fått ytterligere fire måneders karantene i saker som har med rådgiving eller bistand i saker som gjelder kvotesystemet i fiskerinæringen.

Per Sandberg sier til Dagbladet , som følger hans reise til Iran, at han er trygg på at møtene hans i Teheran ikke er strid med vilkårene i karantenen han er ilagt. Han har ifølge avisen blant annet hatt et møte i det iranske fiskeridepartementet.

Karantenenemnda avgjør saker om karantene og saksforbud for statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere ved overgang til stillinger og verv utenfor statsforvaltningen, samt oppstart av næringsvirksomhet.

