Kan ta tid før veiene gjenåpner etter skredene i Sogn og Fjordane

– Situasjonen er intens, sier ordfører Oddmund Klakegg i Jølster i Sogn og Fjordane. Onsdag kom han hjem fra ferie til skredkatastrofe i hjemkommunen.

Etter en uke med temperaturer over 30 grader, kom det enorme mengder nedbør tirsdag. Resultatet var fem store ras bare i Jølster, flere ødelagte hus og sperrede veier.

E39, som er hovedveien gjennom Sogn og Fjordane, er stengt en rekke steder mellom Førde og Skei. Europaveien er også blitt skadd flere steder, og en rekke mennesker er isolert som følge av dette.

Statens vegvesen opplyser at veien ikke vil åpnes igjen for trafikk i løpet av onsdagen. Det samme gjelder flere andre mindre veier.

– Oppryddingsarbeidet har så vidt kommet i gang, så det er altfor tidlig å si noe om når de flomskadde veiene kan åpne, sier prosjektleder drift Lars Erik Karlsen i Vegvesenet.

Søker etter antatt omkommet

Det siste raset, som gikk over fylkesvei 451 ved Marteslåttene, ble meldt inn klokka 20.45 tirsdag kveld. Politiet fikk onsdag ettermiddag bekreftet opplysningen om at en bil var tatt av raset. Flere vitner har fortalt at de så en bil bli tatt av raset og dratt ned i Jølstervannet.

– En mann i 50-årene er meldt savnet, og det er grunn til å tro at han kjørte bilen som ble tatt av skredet. Politiet er i kontakt med og følger opp mannens nærmeste pårørende, heter det i en pressemelding.

Politiet antar at mannen i 50-årene har omkommet, og søket etter mannen fortsetter. Politioverbetjent Wenke Hope sier til NTB at politiet også jobber med å få evakuert flere personer ut av skredområdene når E39 åpner igjen. En del er allerede hetet ut med båt.

– Vi er usikre på hvor mange det gjelder. På et tidligere tidspunkt gjaldt det over hundre personer, men det er et synkende antall, sier Hope.

Må jobbes med bedre beredskap

I etterkant av rasene understreker statsminister Erna Solberg (H) viktigheten av arbeidet med rassikring og sårbarhetsanalyser i kommunene.

Hun fastslår også at det må jobbes med å bedre beredskapen fordi været endrer seg.

– En av de store utfordringene en del steder på Vestlandet er at de vakre fjellene våre også er veldig bratte. Det betyr at det er rasutsatt. Med det ekstremværet vi har fått, blir det utfordringer. De siste årene har vi sett at vi får jordras som følge av store nedbørsmengder på kort tid, sier Solberg til NTB.

Skal snakke med Solberg

Ordfører Klakegg venter nå på å gi statsminister Erna Solberg en orientering om situasjonen, og hun kommer til Førde allerede torsdag.

Klakegg anslår at mellom 1.500 og 1.600 personer er avstengt fra omverdenen. I tillegg er mange evakuert, og det er flere som føler seg utrygge. Både Jølster og Førde har satt krisestab, og mange evakuerte befinner seg på hotell og skoler i nærheten.

Ordføreren beskriver situasjonen som intens.

– Vi har opplevd både ras og flom her tidligere, men du må langt tilbake i tid for å finne såpass mange ras og over et så stort område, sier han.

I rasområdene er både internett og mobilnettet nede. Til sammen er fem basestasjoner nede. Mannskaper jobber med å få på plass en mobil basestasjon, men det er uklart når denne vil være på plass.