Kan gå mot toppår for harepestsmitte hos mennesker

Frem til og med 11. september er 72 personer smittet av harepest i Norge. Sykdommen, som gir influensalignende symptomer, har så langt i år blitt påvist hos 14 flere personer enn i hele fjor. Nå tror Folkehelseinstituttet at vi kan komme opp mot toppåret 2011, da 180 personer ble smittet.

– Jeg forventer at dette vil stige, for vi ser at det er flere tilfeller utover høsten. Dette har nok delvis med at folk er mer i naturen, blant annet ute på jakt. I tillegg har gnagerne formert seg i løpet av sommeren, slik at de kommer opp i et høyere antall. Men i år har vi også sett at det har vært en del smitte gjennom insektstikk, som jo er relatert til sommersesongen, sier seniorforsker Tone Johansen ved Folkehelseinstituttet.

Flest smittede har det vært i Hedmark, hvor hele 42 personer har fått påvist sykdommen. Men også i Oppland, Østfold, Akershus og Trøndelag er det flere tilfeller. (Se faktaboks for full oversikt.)

Fakta Harpestsmittede personer per fylke Østfold 5 Akershus 6 Hedmark 42 Oppland 6 Buskerud 2 Vestfold 1 Telemark 1 Rogaland 1 Hordaland 1 Nordland 1 Trøndelag 6

Smitter via forurenset vann og insektert

Harepesten kan smitte alle gnagere, og det er flere måter for mennesker å bli smittet på. Den mest vanlige smittemåten til mennesker er via forurenset vann, forteller Johansen.

– Det som oftest er smitteveien i Norge er via drikkevann som er forurenset av muselort eller fra gnagere som lemen. Ellers ser vi at smitte via insektstikk ikke er uvanlig, og i år kan dette utgjøre en større andel enn tidligere. Også får noen smitte gjennom direkte kontakt med syke dyr, og da er det primært hare. Den siste smittemåten er når folk puster inn støv som er forurenset av ekskrementer fra gnagere.

Sykdommen er i utgangspunktet ikke dødelig, bortsett fra hos personer som har svekket immunforsvar fra før. Det er derfor ingen grunn til å frykte sykdommen. Den fører til influensalignende symptomer, før sykdommen utvikler seg ulikt ut fra hvordan man er blitt smittet.

Ved smitte via drikkevann er de vanligste symptomene forstørrede lymfeknuter på halsen. Ved direkte kontakt med smittede dyr er det vanligst å få betente sår på hendene. Innpusting av støv kan gi lungebetennelse.

Sykdommen kan behandles med antibiotika, og ved mistanke om smitte bør man derfor oppsøke lege. Pesten smitter ikke mellom mennesker.

Slik unngår du smitte

For å unngå smitte bør man først og fremst være forsiktig med å drikke av vann fra naturen. Enten bør du ha med vann hjemmefra, eller så bør du koke vannet for å drepe bakteriene. Brønner bør dekkes til, for å unngå at gnagere kommer seg ned i dem.

Du bør heller ikke feie opp lort fra smågnagere, for eksempel muselort i hytta. Du bør i stedet bruke en fuktig klut og beskytte hendene med gummihansker.

Har du hund bør du unngå at den kommer i kontakt med døde dyr i naturen, sier viltansvarlig hos Veterinærinstituttet, Turid Vikøren.

– Rovdyr er i utgangspunktet veldig motstandsdyktige, men det har vist seg at hunder har blitt smittet i smågnager år, når de har spist mye lemen for eksempel. Man bør derfor ikke la hunden spise døde dyr. Hundene blir heldigvis ikke veldig syke, de får kortvarig feber og føler seg uvel.

I tillegg kan hunden smitte deg, og tror du hunden har vært borte i døde dyr med munnen bør du ikke la hunden slikke deg og du bør vaske deg etter å ha håndtert hunden.

Hvorfor det er ekstra mange tilfeller av sykdommen i år er ukjent, men i tidligere år har man kunnet knytte smitten til høy gnagertetthet.

– Men i år vet jeg også at det er en del rapporter via insektstikk og drikkevann fra Hedmark. I tillegg har vi en del tilfeller i Oppland og Trøndelag. I Sverige vet vi at det er et veldig toppår, med mange flere tilfeller enn her i Norge, forteller Johansen i Folkehelseinstituttet.

Ber jegere være forsiktige

Denne uken startet småviltjakta i Norge, hvor haren er et av dyrene det jaktes på. Under småviltjakta i fjor var det nesten 84.000 aktive jegere , viser tall fra SSB.

Viltansvarlig Vikøren hos Veterinærinstituttet ber jegere oppdatere seg på hvor det er påvist harepest før de skal ut å jakte.

– Vi har påvist harepest hos harer litt rundt om i landet, så det kan være greit å orientere seg om man jakter i et område hvor det er påvist. Det kan også være vanskelig å se på haren om den er syk, dersom sykdommen er i en tidlig fase.

Haren blir raskt syk av pesten, og dør etter to til fem dager. Et tegn på at haren er syk kan være at den har dårlig los, altså at den raskt blir tatt igjen av jakthunden.

Mistenker man at en hare er smittet, er det mulig å få den sjekket.

– Vi kan ikke teste alle harer, men dersom det er mistanke om at et den kan være sykt, kan man sende den til obduksjon. Jegere som mistenker smitte må ikke åpne dyret, for da vil de bli eksponert for bakteriene. Derfor må man sende inn hele kadaveret til oss, sier hun.

Vær obs ved matlaging

Har du skutt en hare, som skal bli til en god søndagsmiddag, er det også noe du bør tenke på. Ved å ta haren med inn på kjøkkenet kan du spre sykdommen.

– Bakterien vil dø under varmebehandling, men håndteringen kan føre til at bakteriene kommer i kontakt med andre ting på kjøkkenet, som grønnsaker også videre.

Vikøren forteller at det er noe spesielt med årets smitte.

– Vi har hatt ganske mange tilfeller av smittede harer i år, og det som er litt spesielt er at vi hadde mange tilfeller allerede i juli. Vanligvis kommer ikke disse tilfellene før i september, oktober. Men vi har ingen forklaring på hvorfor.