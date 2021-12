Kan bli felt flere ulver enn kvoten under jakta

1. januar starter jakta på ulv inne i ulvesonen. Det skal totalt tas ut de tre revirene Hornmoen, Bograngen og Rømskog, samt at de gjenværende ulvene i Slettåsreviret skal felles.

Totalt er kvoten satt til 25 dyr, men den er ikke fast, opplyser Statsforvalteren i Innlandet til Østlendingen.

Annonse

– Kvotene er fastsatt etter det man kjenner til av antall dyr i de forskjellige revirene. Får vi informasjon om at flere eller færre dyr tilhører de enkelte flokkene, har Statsforvalteren mulighet til å justere kvoten etter de dyra som faktisk finnes der. I praksis betyr det at flere enn 25 ulver kan felles under jakta, sier seniorrådgiver Thomas Olstad hos Statsforvalteren i Innlandet, til avisa.

Tellingen av ulv i revirene gjøres blant annet gjennom DNA-spor, noe som kan gjøre at det er feil i tallene.