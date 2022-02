Kan bli aktuelt å utvide fellingsperioden for ulv i ulvesonen

Som Nationen omtalte fredag har Borgarting lagmannsrett bestemt at jakten på 25 ulver innenfor ulvesonen kan starte.

De har altså omgjort dommen fra Oslo tingrett, hvor vedtaket om lisensfelling ble kjent ugyldig før jul.

– Lettet og fornøyd

Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag, er glad for utfallet i Lagmannsretten.

– Vi er lettet og fornøyd, konstaterer han.

Han mener det er helt nødvendig å regulere bestandene, også innenfor ulvesonen, hvis de politisk vedtatte bestandsmålene skal nås.

– Det er helt nødvendig å regulere bestanden, også innenfor ulvesonen, etter de bestandsmålene som er satt, sier Gimming.

Vil ha utsettelse

Jakta skulle opprinnelig startet 1. februar, og vart til og med 15. februar.

På grunn av tingrettsdommen kom jegerne først i gang i dag, lørdag. 12. februar, og dermed har de bare fire dager på seg til å felle ulvene med mindre fellingsperioden blir utvidet.

Gimming mener jaktlagene må få mer tid.

– Det er beklagelig at det har tatt såpass lang tid, og da mener vi jakta må forlenges noe, så man får en reell mulighet til å ta ut ulv i tråd med vedtaket, sier han.

Vurderer utsettelse

Landbruks- og matminister Sandra Borch sier til Nationen at det kan bli aktuelt med en utsettelse.

– Hvis det er behov tenker jeg det er naturlig å utvide jaktperioden. Gårsdagen gikk til å iverksette tiltak, og nå jobber departementene på spreng, sier hun.

Ifølge rovviltforskriften er fellingsperioden for ulv innenfor ulvesonen 1. januar til og med 15. februar, og en utvidelse av fellingsperioden vil dermed være i strid med dagens forskrift.

I likhet med Gimming er hun veldig glad for utfallet.

– Det er først og fremst en seier for lokalbefolkningen og de lokale nemndene. Jeg har vært ganske sikker på at regjeringens vurdering er rett, og er glad for at lagmannsretten er så tydelig på at staten har vært grundig i sin vurdering, sier hun.

Noah: – Sjokkert

Dyrevernsorganisasjonen Noah, som har stevnet staten sammen med WWF og Foreningen Våre Rovdyr, er derimot veldig skuffet.

– Noah er sjokkert over kjennelsen, konstaterer Noahs leder, Siri Martinsen, i en pressemelding til Nationen.

Hun påpeker at organisasjonene bak stevningen fikk begrenset mulighet til å legge fram sin argumentasjon i retten.

– Det er ikke en full rettssak med full bevisførsel, og vi har ikke fått anledning til å legge frem argumentasjon i en muntlig rettshøring.

– Det står klart i vårt anketilsvar at vi i en reell stevning av vedtaket også vil bestride at vilkår om bestandens overlevelse og vilkår om andre mulige løsninger er oppfylt, sier hun videre i pressemeldingen.