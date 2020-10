I 2017 anslo Forsvarsdepartementet (FD) levetidskostnadene for Norges nye kampflyvåpen til om lag 268 milliarder kroner. I statsbudsjettet som ble lagt frram onsdag, har denne summen økt til hele 353 milliarder.

Kampflyenes levetid er beregnet å vare fram til år 2054.

Omregnet til 2017-kroner utgjør økningen en prisvekst på noe over 25 prosent (om lag 68 milliarder 2017-kroner). Det meste av kostnadsøkningen kan knyttes til endringer i valutakursene.

Denne forklaringen aksepterer også Anniken Huitfeldt (Ap), leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité:

– Det er preget av dollarkursen og flyene har blitt noe dyrere enn det vi hadde tenkt, sier hun til Nationen.

Etter godkjennelsen av kampflyanskaffelsen i 2012 har kursen variert mellom 5,44 og 11,40 kroner for en US dollar. Da vedtaket ble fattet, ble det lagt til grunn en gjennomsnittlig vekslingskurs på 6,47 kroner.

«I årets usikkerhetsanalyse er det beregnet en vektet gjennomsnittlig vekslingskurs mot USD på 10,49 kroner for den resterende del av anskaffelsen», skriver Forsvarsdepartementet i statsbudsjettet for 2021.

Tyrkia suspendert

En annen årsak til de økte kostnadene skyldes suspensjonen av Tyrkia etter at landet gikk til innkjøp av russiske raketter i fjor. Etter at USA ekskluderte Nato-landet fulgte Norge og de andre landene etter i februar 2020:

«Suspensjonen vil medføre noe merkostnader for Norge og partnerskapet», skriver FD.

Norge skal kjøpe 52 kampfly fra produsenten Lockheed Martin. Luftforsvaret har så langt mottatt 28 fly, hvorav 21 i Norge og sju i USA for utdanningsformål. De neste årene skal man årlig motta seks nye fly som skal ha sin base på Ørlandet i Trøndelag.

Ifølge Forsvarsdepartementets analyse vil flyets enhetspris derimot være lavere enn opprinnelig lagt til grunn. De skriver at kampflyene som leveres i 2021 opprinnelig hadde en forventet enhetspris på 86,2 millioner dollar, mens det nå er kontraktsfestet til 80,5 millioner.

Må bytte IT-system

Det høyteknologiske kampflyvåpenet har et eget globalt system for logistikk, noe som skal sikre reservedeler, utvikling og drift. Det nasjonale logistikksenteret på Ørland benytter seg også av datasystemet Autonomic Logistics Information System (ALIS).

I fjor leverte den amerikanske riksrevisjonen – Government Accountability Office (GAO) – en rapport som avdekket store svakheter med leveransen av reservedeler, og disse omfattende IT-systemene.

GAO-rapporten avdekket at det har vært åtte års forsinkelser i utviklingen av programvare til F-35, og at systemene baserer seg på inntil 15 år gamle systemer og design. Effekten er svimlende: Kampflyflåten er bare fullt operasjonell 31,6 prosent av tiden (skal ligge på 60 prosent i en krisesituasjon).

GAO mener også at flyene bare er «trygge» – et nivå under «fullt operasjonell» – i 59,5 prosent av tiden (75 prosent ved en krise), og de rapporterte at fly gikk på vingene selv om systemene advarte om alvorlige feil.

For å bøte på dette skal ALIS-systemet erstattes med Operational Data Information Network (ODIN). Men hva det vil koste å skifte ut dette systemet, er usikkert – bortsett fra at utgiftene vil bli fordelt mellom USA og internasjonale partnerne som Norge.

I forslaget til statsbudsjett er det ikke anslått noen prislapp. Riksrevisjonen i USA har så vidt begynt å se på saken, og det er ventet at de vil komme med en rapport først på nyåret.