Kaller tilbake vårruller – kan medføre helserisiko

Produkter er merket med at det skal være fritt for melk, og det er derfor Østlandske Formidling AS trekker tilbake produktet. Det er partier med oksekjøtt 800 gram med best før dato 15.01.2022 og 16.06.2022, som kalles tilbake.

Produktet er solgt i Coop sine butikker i hele landet.

"Østlandske Formidling As ber forbrukere som har melkeallergi om å ikke spise produktet. Produktet kan kastes, eller leveres tilbake til butikken der produktet ble kjøpt", skriver Mattilsynet på matportalen.no.

Annonse

De skriver at produkter kan medføre en helserisiko for forbrukere med melkeallergi.

Symptomer og tegn på melkeallergi spenner fra milde til alvorlige og kan inkludere hvesing, brekninger, elveblest og fordøyelsesproblemer. I noen få tilfeller kan melkeallergi forårsake allergisk sjokk (anafylaksi) – som er en alvorlig og livstruende tilstand, ifølge Norsk Helseinformatikk.