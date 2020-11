Kaller tilbake sesamfrø med kreftfremkallende stoff

"Lantmännen Cerealia beklager situasjonen overfor forbrukerne og sine kunder. Beslutningen om tilbakekallingen er tatt i samråd med Mattilsynet", skriver Lantmännen Cerealia i en pressemelding.

De kaller tilbake GoGreen Skalat Sesamfrö 350g. Salget er stoppet hos alle forhandlere, og personer som har kjøpt produkter kan fra kontakt for erstatning.

"De siste månedene har myndigheter over hele Europa fått kjennskap til spor av plantevernmiddelet etylenoksid i produkter basert på sesamfrø fra India. Analyser av vårt produkt er ikke klare ennå, men vi velger å tilbakekalle det av føre var-hensyn ettersom frøene i GoGreens Skalat Sesamfrö kommer fra India", skriver de i pressemeldingen.

Lang liste med produkter

Forbrukere det gjelder bes kontakte forbruker.gogreen@lantmannen.com eller telefonnummer 800 80 970 for avklaring om erstatning.

Produktet er ett i rekken av flere. Mattilsynet har lagt ut en fullstendig liste over hva som er kalt tilbake her.

Mattilsynet er i gang med sporing av produktene som inneholder disse sesamfrøene, har Vigdis Jenderå, seniorinspektør og fagrådgiver fremmedstoffer, merking og kvalitet i Mattilsynet avdeling Østfold og Follo, tidligere sagt til Nationen.

– Virksomhetene (importører, leverandører og produsenter) har en plikt og et ansvar for å trekke varer fra markedet når det er nødvendig. Alle virksomheter er pålagt å ha et sporbarhetssystem. De skal kunne spore til hvem som har mottatt deres varer og til hvem varene er mottatt fra. Mattilsynet samarbeider og følger opp virksomheten på dette, forteller hun.

Ulovlig i EU

Etylenoksid er et ulovlig stoff i EU, og skal ikke inn i matkjeden. Det er ingen akutt helsefarefare for noen, men etylenoksid kan gi helseskader over tid ved stort inntak.

– Arbeidet er høyt prioritert i Mattilsynet. Det jobbes i alle regionen med å kontrollere at tilbaketrekkingen utføres og at varene destrueres, forteller hun.