Kaller tilbake burgere

Coop kaller tilbake Coop Vegetardag Burger av grønne bønner og erter, Coop Vegetardag Burger av rødbeter og Coop Vegetardag Burger av sopp siden eggehvitepulver ikke er uthevet i ingredienslisten.

– Det er et krav om at allergener skal være uthevet i ingredienslisten til produkter slik at det er lett for allergikere å se, sier Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge, i en pressmelding.

Coop opplyser at de kundene som har kjøpt produktene, og som ønsker å levere det tilbake, vil få pengene tilbake.

– Det er imidlertid viktig å understreke at det ikke er noe feil ved produktene, men det kan utgjøre helsefare for personer med eggallergi dersom de ikke ser i ingredienslisten at produktet inneholder eggehvitepulver, sier Kristiansen.

Tilbakekallingen gjelder alle datoer og batcher Coop Vegetardag Burger av grønne bønner og erter, Coop Vegetardag Burger av rødbeter og Coop Vegetardag Burger av sopp.

Eggehvitten kan gi allergiske reaksjoner, og kun små mengder kan gi symptomer. Ifølge helsenorge.no kan reaksjoner komme image- og tarmkanalen, for eksempel kløe i munnhulen, kvalme og oppkast, magesmerter og/eller diaré, hud, for eksempel kløe, elveblest, hevelse eller forverring av eksem, og øyne eller luftveier med tett nese og/eller pustebesvær, og kan i sjeldne tilfeller bli en alvorlig allergisk reaksjon, såkalt anafylaksi.