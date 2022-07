Helt siden nyttår har danskene registrert flere smittede med listeriabakterien enn vanlig. Nå har de funnet en av grunnen.

– Vi har nettopp funnet samsvar mellom åtte sykdomstilfeller og listeria fra et Danish Crown-selskap i Oldenburg i Tyskland som produserer rullepølse. Sju av de åtte pasientene ble intervjuet, og de hadde alle spist rullepølse. Når vi i ettertid har vært i kontakt med supermarkedene som pasientene hadde handlet i, har vi konstatert at rullepølse fra Danish Crown i Oldenburg ble solgt igjen flere steder, sier Annette Perge, seksjonsleder i Fødevarestyrelsen i en pressemelding.

– DTU Fødevareinstituttet, SSI og Fødevarestyrelsen har analysert og sammenlignet listeriabakteriene som ble funnet hos pasientene og i rullepølse fra firmaet i Oldenburg, ved hjelp av DNA-typing. Bakteriene viste seg å være helt like og kombinert med at pasientene har oppgitt at de har spist rullepølse, så kan man være sikker på at smitten kom fra rullepølsa, sier Steen Ethelberg, som er seniorforsker ved Statens Serum Institut.

Med bakgrunn i denne informasjonen trekkes nå et stort antall pålegg tilbake.

Naturlig i naturen

Ifølge Folkehelseinstituttet inntar de fleste listeriabakterier fra tid til annen, uten å bli syke.

Bakterien er utbredt overalt i naturen og finnes hos de fleste dyrearter.

Listeria er spesielt farlig for syke, svekkede, eldre og gravide kvinner. Fødevarestyrelsen har en rekke råd om hvordan disse spesielt sårbare gruppene kan unngå listeria:

– Spis kaldrøkt fisk, gravet fisk og pålegg så ferskt som mulig

– Hold kjøleskapstemperaturen på 5 °C eller kaldere

– Unngå upasteurisert melk og myke råmelkeoster

En død etter listeria-smitte

I Danmark er en person bekreftet død som følge av listeria-smitten, skriver Fødevarestyrelsen.

Samtidig påpeker de at det har vært to listeriabakterier som har smittet danskene samtidig. Ifølge Statens Serum Institut (SSI) fikk 15 personer påvist listeria i Danmark i mai, og for tre eldre personer endte det med døden.

Selv om det ikke er registrert nye sykdomstilfeller i de to utbruddene den siste måneden, fortsetter arbeidet med å finne smittekilden for det andre sykdomsutbruddet.

– Vi tester for å lokalisere kilden til det andre utbruddet og jobber kontinuerlig med å veilede bedrifter om forebyggende tiltak i matproduksjon for å unngå å få listeria i pålegg, sier seniorforsker og forskningsgruppeleder Marianne Sandberg, DTU Food Institute.

Har du vært i Danmark og kjøpt med deg rullepølse fra Danish Crown med deg hjem, bør du altså kaste denne. Den kan også leveres i butikken du har kjøpt produktet i.