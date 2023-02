«Kalkunbiff» skaper reaksjoner: – Villedende for forbrukerne

«Bare jeg som kjenner at den generelle kunnskapen om kjøtt og råvarer nærmer seg et skremmende blåst nivå…? Blir som fiskebilen som selger indrefilet av torsk.»

Dette skriver Ulf Emil Svensen i Facebook-gruppa Venner av norsk landbruk om Prior-produktet «Kalkunbiff innerfilet».

Innlegget til Svensen har skapt mange reaksjoner:

– Jeg er fagmann innen kjøttbransjen og er alvorlig bekymra for hva kreativiteten til produktutviklerne gjør med bransjen. Vil påstå at flere av produktnavnene er villedende for forbrukerne, og det gjør vondt i yrkesstoltheten til en kjøttskjærer, reagerer en person i kommentarfeltet.

– Skremmende at produsenten har så dårlig kunnskap om råvarene de produserer, skriver noen andre.

– Huffåhuff. De prøver vel å finne nye navn for å lokke flere til å kjøpe, men på denne måten blir det jo bare latterlig, synes jeg, kommenterer en annen person.

Nortura svarer på kritikken

Nationen har kontaktet Nortura, som står bak merkevaren Prior og er en av Norges største kjøttprodusenter.

I en e-post svarer kommunikasjonssjef i Nortura, Mari Hagerup, på hvorfor de har valgt å kalle produktet «kalkunbiff innerfilet».

Annonse

– Begrepet «kalkunbiff» er brukt om kalkunfilet skåret som biffer i mange år og er ikke noe nytt, skriver hun.

– Kjente nettsider som Matprat, Aperitif, Matoppskrift og Godt har alle flere oppskrifter hvor de bruker begrepet «kalkunbiff», og har hatt det i flere år. Dette skyldes rett og slett at det er en filet som er skåret som biffer, fortsetter Hagerup.

Ifølge Norturas kommunikasjonssjef er ordet «Innerfilet» en beskrivende betegnelse på stykningsdelen på fugl som på engelsk kalles «tender».

– Det er den aller møreste delen av fileten, skriver hun.

Flere kreative produktnavn

Det er ikke første gang at forbrukerne reagerer på navnevalgene til matprodusentene.

Mange hevet øyenbrynene da Nortura lanserte Gilde-produktet «Grillribbe av nakke».

Også Norgesgruppens Folkets-produkt «Lårfilet av lam» og «Nakkefilet av svin» fikk flere til å reagere.