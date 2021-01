Kald start på januar gir økt vedsalg: – Salget har eksplodert

Vinterkulda har for alvor kommet til store deler av landet, og langtidsvarslet viser at kuldegradene kan vedvare.

Dette fører til kalde hjem og økt behov for varmekilder. For mange er vedfyring den store redningen. Men hvordan går vedsalget? Nationen har spurt flere norske aktører som selger ved.

Norsk Ved: – Vedsalget øker med kulda

Kontaktperson Øyvind Stranna Larsen for Norsk Ved, fagforum for vedprodusenter, opplyser at det er litt for tidlig å si om vedproduksjonen nå kommer til å øke betraktelig.

– Vi er fortsatt veldig tidlig i januar, men får vi en langvarig kuldeperiode, kan vedforbruket øke vesentlig. Med en gang kulda kommer, øker vedsalget. Dette har vi sett hvert eneste år, sier Stranna Larsen til Nationen.

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) har vedforbruket i Norge ligget på mellom 5–6 milliarder kilowattimer de siste årene. Dette tilsvarer energimengden av mellom 50 og 60 millioner 60-liters sekker med bjørkeved.

– Selv om vedforbruket har falt de siste årene, er det fortsatt snakk om enorme energimengder, påpeker Stranna Larsen.

Kan bli kaldeste januar på mange år

Han viser til klimaforsker Erik Kolstad ved NORCE og Bjerkenessenteret som nylig uttalte at januar kan bli den kaldeste på mange år. Stranna Larsen minnes hardvinteren i 2010, da SSB registrerte det høyeste vedforbruket i Norge siden målingene til byrået startet i 1990.

– I 2010 ble det registrert et vedforbruk på 8,13 milliarder kilowattimer. Det tilsvarer energimengden av 86 millioner 60-liters sekker med bjørkeved. Det er enorme mengder, forteller han.

– Nå har vi hatt en forvinter som var veldig mild, så det skal mye til å slå rekorden fra 2010. Men en joker er at mange har hjemmekontor. Mange fyrer mer med ved når de ikke er på kontoret. Det er helt klart en effekt vi har merket. Produsenter av utepeiser og bålpanner har også rapport om en sterk økning i salget, så det resulterer også i økt vedforbruk, legger Stranna Larsen til.

Oslo Vedsentral: – Spent på vedsalget fremover

Oslo Vedsentral og Trondheim Vedsentral merker også økt vedsalg med den kalde starten på det nye året.

– Vedsalget øker alltid markant når kulda kommer. Dette gjelder i nesten alle måneder med «R» i, og i år begynte det altså i januar, sier Sveinung Moesgaard Skjesol hos Oslo Vedsentral og Trondheim Vedsentral til Nationen.

– Hvordan forventer dere at vedsalget blir i tiden fremover?

– Vi er spente på vedsalget i ukene framover, for vi har ikke opplevd ordentlig vinterkulde sammen med delvis nedstenging og mye hjemmetid før. Men vi har godt med tørr norsk bjørkeved på lager og god leveringskapasitet, så vi er klare, opplyser Moesgaard Skjesol.

Kortreist Ved: – Vedsalget har eksplodert

Også Trond Fjørtoft i vedformidlingsportalen Kortreist Ved kan rapportere om stor pågang på veden som lages av lokale produsenter over hele landet.

– Det er motiverende å se at vedsalget har eksplodert. Jeg regner med at vi kommer til å omsette for 2–3 millioner kroner bare i januar, sier Fjørtoft til Nationen.

Han forteller at de merket godt vedsalg allerede før jul.

– I Distrikts-Norge tenker folk mer langsiktig. Så snart høsten kommer bestiller man ved. I byene har folk mer begrenset lagringsplass, og kan ikke bestille de samme mengdene om gangen, og det er helt greit, forteller Fjørtoft, som forsikrer at de har mer enn nok ved til årets sesong.