Kafékjede utfaser bruk av hurtigvoksende kylling

Den danske kafékjeden, som har 25 kafeer i Norge og 312 kafeer verden over, utfaser nå den hurtigvoksenden kyllingen, også er kjent som Ross 308.

– Kvalitet og gode råvarer er en del av vårt DNA i Joe & The Juice, og dette betyr blant annet bedre dyrevelferd. Det er derfor naturlig for oss som en ansvarlig bedrift å fase ut den hurtigvoksende kyllingen fra vårt sortiment, sier Thomas Noroxe, Chief of Staff i Joe & The Juice i en pressemelding.

– Vi har også tenkt å starte implementeringen i samarbeid med vår leverandør allerede i 2021, hvis alle forhold tillater det, fortsetter han.

Flere utfaser kyllingen

I 2018 gikk Rema 1000 over til å kun selge Hubbard-kylling, som er en medium saktevoksende kyllingrase. Overgangen skjedde blant annet i samarbeid med Dyrevernalliansen.

Nå har altså også kafékjeden Joe & The Juice valgt å utfase bruken av hurtigvoksende kylling.

– Utfasingen av turbokyllingen er et historisk steg for kyllingvelferd, og det er Joe & The Juice som tar det første steget av kafékjeder i Norge. Det kommer en kyllingrevolusjon, og det ser kjeden. Resten av bransjen bør følge nøye med, og få med seg de klare signalene, sier Niklas Fjeldberg, kampanjeleder i Anima.

Kjeden har kafeer i Skandinaiva, Storbritannia, USA, Singapore og Sør-Korea.