Tidligere i sommer fikk justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) negativ omtale i flere aviser da hun ble avbildet uten redningsvest på et padlebrett på ferie i Italia.

Mandag svarer hun humoristisk på kritikken i et Facebook-innlegg. Statsråden har nemlig fått redningsvest i bursdagsgave fra Justis- og beredskapsdepartementet.

– Takk for en flott bursdagsgave fra gode kolleger som sørger for å holde meg flytende, skriver 29-åringen under bildet av seg selv iført redningsvesten.

Se hele Facebook-innlegget under:

I sosiale medier har Enger Mehls gave allerede fått mye oppmerksomhet. I skrivende stund har innlegget hennes nærmere 400 kommentarer og over 1.700 personer «likes».

– Haha, artig og nyttig gåve. Gratulerer med dagen, skriver blant andre partikollega Jenny Klinge i kommentarfeltet.