Jusseksperter feller hard dom over forslag til kriselov

– En slik lov og en slik flytting av makt fra Stortinget til regjeringen savner sidestykke i norsk rettshistorie i fredstid, skriver professor Eirik Holmøyvik ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen.

Han er en av en håndfull jusseksperter som sammen med noen få organisasjoner som Stortinget har bedt om å uttale seg i løpet av svært kort tid om et lovforslag som vil gi regjeringen svært vide fullmakter.

– Det er snakk om en fullmaktslov som i praksis gir regjeringen tilnærmet blankofullmakt til å gi og endre lover på alle retts- og samfunnsfelt ut fra vage og vidtrekkende kriterier og med virkning seks måneder fram i tid, med uavgrenset mulighet til forlenging, skriver Holmøyvik.

Heller spesifikke lover

Han mener Stortinget heller kunne behandlet og vedtatt spesifikke lover i stedet for å gi regjeringen vide fullmakter til å endre lovene selv.

Opposisjonen på Stortinget er også kritisk til lovforslaget og det er mye som tyder på at loven blir strammet kraftig inn både når det gjelder virkeområde og hvor lenge den skal vare i forhold til regjeringens forslag. Det jobbes for å komme til enighet om endringer i loven.

Annonse

– Proposisjonen som fremmer loven er preget av hastverk og er gjennomgående svært tynn, skriver jussprofessor Hans Petter Graver.

– Et spesielt trekk ved den foreslåtte loven er at omfanget av fullmakten ikke er begrenset til et særlig rettsområde, men omfatter ethvert rettsområde som det måtte være behov for å gi regler for, skriver han.

– Går lengre enn nødvendig

Advokatforeningen fraråder Stortinget å vedta koronaloven slik regjeringen har foreslått den.

– Det foreliggende forslaget er både grunnlovsstridig og går lengre enn nødvendig, skriver foreningen i sitt svar.

– I den grad det er behov for å gi regjeringen nye fullmakter, bør slike fullmakter være positivt avgrenset og konkretisert til særskilt identifiserte områder, heter det i høringssvaret.