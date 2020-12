– Det har blitt brygga heimeøl på gardane i alle tider, og før var ein pålagd å brygge øl. Det måtte bli brygga øl som svarte til vekta av bonden og kona hans, og viss ein ikkje gjorde det tre år på rad, risikerte ein landsforvising, seier Hege Ramseng i Bryggeriforeningen.

Dei måtte brygge øl til vinter- og sommarsolkverv og vår- og haustjamdøgn, og slik har altså ein av dei norske juletradisjonane oppstått. Det er ikkje sikkert kva tid bryggerikunsten kom til Norge, men bryggeriet Ringnes anslår han er over 3000 år gamal.

– Slik har det haldt fram gjennom historia. Juleølet er ein del av norske mat- og drikketradisjonar, og nordmenn har eit sterkt forhold til det. Det skal vere mørkt og sterkt, og ha varme julekrydder i seg, seier Ramseng.

Før kristninga av Norge vart det skåla for Odin og Tor og dei andre norrøne gudane. Etter kristninga meinte Olav Tryggvason at ein like gjerne kunne skåle for Jesus og Jomfru Maria, og konge og biskop.

Livets vatn

Det er ikkje berre øl som har fått eit julepreg over seg i Norge. Akevitten er for mange ein sjølvsagt gjest til julemiddagen. Det første sporet av akevitt i Norge er funne på 1500-talet.

– Det første skriftlege sporet er frå 13. april 1531, då Eske Bille, lensherre på Bergenhus, sende brev til erkebiskop Olav Engelbrektsson i Nidaros. Då sende Bille med vatn som vart kalla "Aqua vitae" som kunne hjelpe mot all slags sjukdom eit menneske kunne ha, seier Elisabeth Gjestland, president i Norske Akevitters Venner.

Namnet på akevitten kjem frå latinsk, og betyr bokstaveleg tala "livets vatn".

Før hadde ein ikkje pengar og tilgang til like mykje godt som vi har i dag, og då var det vanleg å spare det beste til jul.

– Dermed har akevitten gjerne blitt tatt fram til jul, og etter kvart har ein tradisjon blitt skapt.

Den første juleakevitten kom likevel ikkje før i 1988. I dag er det over 40 ulike juleakevittar på marknaden i Norge, men for at ein akevitt skal kunne vere norsk, må han vere produsert av norske poteter, og vere lagra på fat i minst seks månader.

Dei fleste blir i dag lagra mellom tre og fem år før dei kjem på marknaden.

– Då har denne tradisjonen blitt enda tydelegare.

Grøn og gul julebrus

Julebrusen er eit relativt nytt fenomen, og kan opphavleg kome frå Sverige.

– Der har dei hatt julemust ganske lenge som eit alternativ til øl. Den første som kom med julebrus i Norge, var Hansa Borg Bryggeri. Det var på 1970-talet, seier Ramseng i Bryggeriforeningen.

Det er over 22 ulike typar julebrus i Norge, dei mest vanlege er brun og raud julebrus. Noko meir ukjend er kanskje den grøne, gule og oransje varianten. Den oransje julebrusen blir seld i Telemark.

– Julebrusen har vorte si eiga greie, og det som er fascinerande med det, er at konkurransen om kva farge brus som er best, repeterer seg kvart år, seier Ramseng.

Julebrus er vanlegvis raud på Vestlandet, i sørlege delar av Austlandet, og i Nord-Norge. Smaken er som eventyrbrus som blir seld heile året. Julebrusen er ofte brun på mellom anna Sørlandet, Hamar, Oppland og Hedmark, og Trondheim. Her smakar julebrusen meir som champagnebrus.