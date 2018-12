Jule-Norge: Hva melder lokalavisene?

I Norge holder vi med et solid antall lokalaviser. Hva er de opptatt av dagen før dagen? En rask sjekk av titlene på forsiden gir oss en pekepinn.

Språkkrangel er noe vi nordmenn elsker, og lokalvisen Gjesdalsbuen i Rogaland vier temaet en hel forside med tittelen «Foreldre vil nynorsken til livs». En skolekrets stemte for nynorsk som hovedmål i 2006, men nå varsler foreldreutvalget omkamp. Ikke alle er enige.

Bompenger til irritasjon

Enighet er det heller ikke i Bergen, der bompengeirritasjonen når nye høyder. Bergens Tidende melder på forsiden at lyssignalet i bomstasjonene, det såkalte kvitteringslysene, nå skal fjernes. Dette er noe Vegdirektoratet har bestemt, og bompengeaksjonister raser: Dette gjør de for å «skjule innkrevingen» sier de til avisen.

Mer dramatikk fra Vestlandet: Firdaposten melder på sin forside at «politiet starta laurdagsnatta med melding om at eit juletre vart kasta ut av vindauget». Dette skaper selvsagt forundring. Avisen Grannar melder på sin side om at «Mystisk juletre skapar begeistring», mens Bygdebladet velger å «hugge jula i gang» over hele forsiden.

Julefettet

Juleinspirert forside finner vi også i Budstikka i Bærum med tittelen «O fett med din vrede». Vreden handler om tette rør, i særdeleshet forårsaket av julefettet. Vrede finner vi også på forsiden til Jærbladet, som viser rockerne i Skambankt som lader opp til julefestivalen «O jul med din vrede». De «tok saga i egne hender», som avisen skriver og kuttet titalls juletrær de skal ha som dekor på festivalen.

Juleladede ord finner også i Brønnøysunds avis, som topper forsiden med 21-åringen Viktor som «lager låt til stjernene», eller finalelåt til Idol. Stjerner, eller rettere sagt Stjernen, handler det også om i Fredriksstad Blad, men da med et negativt fortegn: Fotballklubben med samme navn har hatt dårlige tider og avisen forklarer hvorfor.

Årets mest julete forsidetittel, attpåtil med bokstavrim, står likevel Rjukan Arbeiderblad for. Et knippe små barn pryder forsiden, og saken handler om at de nettopp har møtt selveste nissen i skogen, eller som avisen skriver: «Nisset jula inn i Tinn».