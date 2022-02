Jordskifterettene sliter med å rekruttere dommere

Det kommer fram i styrepapirene til neste ukes styremøte i administrasjonen, som nettstedet Rett24 har fått tilgang på.

Jordskifterettene tar for seg saker knyttet til fast eiendom og rettigheter til eiendommer. Det finnes 19 jordskifteretter, før domstolsreformen var antallet 34.

– Denne utfordringen har blitt alvorlig og prekær. Det er helt avgjørende for jordskiftedomstolenes kompetanse og rettssikkerheten for domstolens brukere, at man klarer å tiltrekke seg de beste kandidatene til dommerstillinger, skriver Domstoladministrasjonen i sakspapiret.

De tar til orde for å øke lønna med 300.000 kroner for å bøte på rekrutteringsproblemet.