Jordbærprodusent: – Dette er oppskriften på å drepe hele grøntnæringa

Koronapandemien gjør at utfordringene står i kø for landbruket. Det begynte i fjor da Norge stengte grensene for utlendinger å reise inn i Norge.

At matproduksjon ble definert som samfunnskritisk funksjon, har gjort det mulig å få inn utenlandsk arbeidskraft for bønder i Norge.

Fredag i forrige uke sa arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til Klassekampen at det antagligvis ikke blir vanlige arbeidsreiser til Norge før etter sommeren.

– Det kan bety store forsinkelser i byggeprosjekter, og det kan bli vanskelig for norsk landbruk å få de folkene de trenger for å få plantet og høstet maten vi skal ha, sier Isaksen.

Det går til helvete nå

For jordbærprodusent Simen Myhrene i Sylling i Lier i Buskerud er dette kritisk. Han og Bjørn Ekeberg produserer 300- 350 tonn jordbær på 90 dekar i tunnel.

– Hva betyr dette for deg?

– Dette er oppskriften på å drepe hele grøntnæringa og landbruket ellers. Vi har kjøpt inn gjødsel, driftsmidler og planter som skal plantes ut i mars. Det går til helvet nå, sier Myhrene til Nationen.

Han er oppgitt og sint. Han venter 70 sesongarbeidere fra Vietnam og Polen. Vietnameserne har han avskrevet i år. Myhrene og Ekeberg har investert over 20 millioner i jordbærproduksjonen.

– Hvis denne sesongen ikke blir noe av, greier dere å reise dere til sesongen i 2022?

– Det er det banken som avgjør, vi kan ikke hoppe over ett år. Vi må gjøre det vi kan for å få fatt i folk fra Norge. Men jobben må gjøres nå. Det er få som kan dette, det er ikke så enkelt å lære seg som mange tror, sier han.

– Jeg inviterer arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen til å komme og lære opp nordmenn, fortsetter Myhrene.

– Han må jo få opplæring han og?

Annonse

– Jeg skal greie å lære han opp jeg, svarer jordbærbonden.

Nye krav med korte frister

Myhrene har vært på møter med næringa, og forteller om et titalls bønder som sier de ikke orker mer og som har bestemt seg for å ikke så denne sesongen.

Det toppet seg for bonden på mandag da Arbeidstilsynet tok kontakt.

Arbeidstilsynet har som krav at alle sesongarbeidere skal ha eget bad, WC, kjøkken og soverom. På mandag kom de med et nytt krav om godkjenning av fasiliteter for innkvartering til karantene.

Nå er skjemaer sendt inn, men han får ikke svar på når søknaden kan bli godkjent.

– Jeg gikk helt i kjelleren og begynte nesten å grine. Dette går ut over familien og meg selv. Jeg sover ikke om natten, sier han.

Fakta Her er kravene Myhrene fikk syv dager på å svare på fra Arbeidstilsynet Vi ber om å få tilsendt følgende opplysninger/dokumentasjon innen 03.03.2021 Kopi av arbeidsgivers kartlegging og vurdering av koronavirus (covid-19) som risikofaktor i virksomheten Beskrivelse av tiltakene arbeidsgiver har iverksatt for å fjerne eller redusere risikoen for smitte Kopi av handlingsplaner med tiltak for å redusere risikoen for smitte Kopi av virksomhetens rutiner som sikrer at de ansatte blir forsvarlig vernet mot smitte Beskrivelse av hvordan alle arbeidstakere har fått informasjon om koronavirus (covid-19) som risikofaktor i arbeidsmiljøet på et språk de forstår Dersom arbeidsgiver eller innleier stiller innkvartering til disposisjon for arbeidstakere ber vi om kopi av rutiner eller tiltak som sørger for forsvarlig smittevern i innkvarteringen når det gjelder: Grunnleggende smittevern Renhold Klesvask Gjennomføring av innreisekarantene Gjennomføring av smittekarantene Gjennomføring av isolasjon I tillegg ber vi om følgende opplysninger: Adressen til innkvarteringen som arbeidsgiver stiller til disposisjon for arbeidstakerne Hvor mange arbeidstakere innkvarteres på nevnte adresse Hvor mange soverom, bad og kjøkken har innkvarteringen Tegning av romfordelingen Bilder som kan verifisere tegningen av romfordelingen Dersom arbeidsgiver eller innleier ikke stiller innkvartering til disposisjon for arbeidstakere ber vi om egenerklæring på det. Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven § 18–5 første ledd til å kreve disse opplysningene.

Myhrene har gjentatte ganger bedt om å få vite når han får svar fra Arbeidstilsynet.

– Jeg får bare "kokkelimonke" svar tilbake. De har ennå ikke begynt på behandlingen av søknaden jeg sendte inn, sier han oppgitt.

I mellomtiden forteller Myhrene at det kommer mange sesongarbeidere daglig som hoper seg opp langs grensen og som settes i karantenehotell til 500 kroner døgnet. Denne utgiften dekkes av sesongarbeiderne selv. Det er foreløpig ikke avklart om disse utgiftene blir kompensert.

Jordbærbonden mener det må være mye bedre å få arbeiderne innkvartert på gårder som tilfredsstiller kravene om smittevern. Myhrene har plass til 96 arbeidere på gården sin. Så lenge han ikke har fått godkjenning, står det tomt på gården hans, nesten.

Det har kommet seks arbeidere over grensen, tre sitter fortsatt i karantene, de andre jobber.

– Her kan de bo trygt og jobbe med god avstand ute i friluft, forteller han.

Myhrene er og bekymret for de 300 strandede arbeiderne fra Vietnam som har fått vite at de kan få jobbe ut årets sesong i Norge.

– Jeg har fått vite at det er åtte måneders behandlingstid på å formelt få innvilget søknaden til disse menneskene. De har da egentlig ikke lov til å motta lønn. Og hva hvis det skjer en ulykke med de, da dekker ikke forsikringen skadene, mener Myhrene.

Han opplever at den største fienden nå er byråkratiet og at det ikke er noen fornuft lenger. Han skjønner ikke at Arbeidsministeren kan gå ut på denne måten.

– Han skaper søvnløse netter for alle som trenger utenlandske arbeidere. Jeg fatter ikke hva de tenker med, men jeg forstår at man må ta smittevern på alvor, avslutter jordbærprodusenten.