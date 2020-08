Jordbærplukkarane på Hadeland: – Det er ikkje sant

Bakgrunnen for saka er fem polske ungdommar som meiner dei ikkje har fått utbetalt løn etter avtale, og har snakka ut om kritikkverdige bu- og arbeidsforhold i fleire medium.

Arbeidsleiaren på garden, Kinga Guzik, var den som rekrutterte ungdommane til garden. Ho har jobba for Hæhre i åtte år. Ho uttalte seg om saka på Facebook 3. august, og skreiv følgande:

– Eg forklarte enkelt kva dei skulle ta med seg, korleis buforholda var og kva arbeidet bestod av. Heilt frå starten utgjorde disse arbeidarane eit problem. Den første dagen fekk dei forklart, og blei vist, korleis dei skulle plukke jordbær. Dessverre plukka dei framleis dårleg.

Innlegget er gitt att og omsett av avisa Hadeland.

Ho skriv vidare at dei plukka både grøne og rotne bær, og at det førte til at den som sto ved vekta måtte sortere og kaste mykje av bæra. Det fører naturlegvis til at talet på vekta blir lågare.

– Dei som plukka dårleg forsinka òg dei andre arbeidarane, fordi dei måtte ta igjen for arbeidet som ikkje blei gjort. I staden for brukte dei mykje energi og tid på å gå til butikken, fiske eller feste.

– Ingen skreik eller kjefta

– Ingen på åkeren skreik eller kjefta på nokon av dei. Dette er løgn som dei nye arbeidarane har funne på. Dei ville ikkje jobbe uansett korleis vêret var, og dei var alltid misnøgde, skriv Guzik.

Ho seier òg at arbeidstida var frå 6 til 7 om morgonen, og at ingen har arbeida 15 til 17 timar om dagen. Ho seier òg at bilda frå garden, som viser kummerlege buforhold, er tilgjort.

– I artikkelen der dei uttalar seg, viser dei eit bilde av eit hus dei ikkje bur i.

I det lange innlegget skriv Guzik at samfunnet stolar på dei som ikkje ville arbeide, altså ungdommane, i staden for dei som kjem tilbake til garden år etter år.

Avisa Hadeland har fått tilgang til eit skriv der over 20 av dei tilsette har signert under på at påstandane til ungdommane ikkje er sanne. Hæhre har opp mot 100 tilsette i jordbærsesongen.

Agnieszka Choplek har jobba for Hæhre i 16 år, og seier ho sjølvsagt skal tilbake neste år.

– Det har aldri vore nokre problem. Det er derfor eg kjem tilbake år etter år.

Ho seier ho er fornøgd med forholda på garden til Hæhre, og at historiene som har kome fram i media er ein «katastrofe».

– Ut av proporsjonar

– Dette er tatt ut av alle proporsjonar. Vi prøvde å få ungdommen til å jobbe, men dei ville ikkje, seier Hæhre til avisa Hadeland.

Han seier han bruker ein kombinasjon av fastlønn og akkordlønn for plukkarane.

– Plukkarane er garantert ei minstelønn på 123 kroner i timen viss dei yter normal innsats.

I kontraktane som avisa har fått tilgang til, står det at det må plukkast 12 kilo i timen for å oppnå minstelønna. Utover dette, får dei mellom 12 og 14 kroner per kilo. Han viser òg til papir der akkordlønna på 12 til 14 kroner per kilo, er justert opp til over 20 kroner per kilo. Det har han gjort for å sikre arbeidarane minstelønn på 123 kroner i timen, dersom forholda ikkje er optimale for plukking.

– Plukkarane vil over på akkordlønn, for då veit dei at dei tener betre, seier Hæhre.

Både Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og barnevernet har vore på tilsyn og besøk på garden. Rapporten skal vere klar i september.