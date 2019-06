Tida for jordbær, nypoteter og erosjonsskade

Troms og Finnmark: Treg start på vekstsesongen

Våronna er godt i gang og bøndene er i full gang med utkjøring av gjødsel og pløying. Det har vært en del nedbør og flere jorder er ennå ikke tørket opp. Det har hittil vært kjølig med temperaturer godt under 10 grader som har ført til en treg start på vekstsesongen. De siste dagene har det vært varmere i været.

Lamminga går mot slutten for de fleste sauebøndene. For sauebøndene begynner innmarksbeitene å bli nedbeitet og flere har hatt problemer i forhold til snyltere på grunn av dette. De første ungdyrene er sluppet på innmarksbeite og de første sauene er sent på utmarksbeite.

I de tidligste områdene i regionen er skogen blitt grønn, mens det ennå kreves noen dager med varme før løvet springer ut i områdene som normalt er senere.

Anne Kristiansen, NLR Nord-Norge

Nordland: Hundegraset står i skyting

Regnet kom etterlengta, og varmen de siste dagene gjør at slåtten nærmer seg. Ifølge prognosen fra Tjøtta, og grasprøver ser det ut til at det kan være klart til slått på Ytre Helgeland rundt 11.-13. juni, da med en FEm rundt 0,89. Hundegraset står nå i skyting, og anbefales slått innen kort tid.

Lenger nord har gulrota fått to varige blad, og ugrasbeskjempinga må starte. Det bør forberedes hypping av potet. Jordbæra på friland bærer nå blomster, mens bringebæra preges av frostskadde knopper.

Det er tid for fjellsending av sau, og beiteslipp av storfe. I Vesterålen observeres det en del arktiske gås fortsatt, og stilles derfor spørsmål om de kanskje vil droppe turen til Svalbard.

Maren Herigstad, NLR Nord-Norge

Trøndelag: Førsteslåtten er i gang

Det vekslende været som har vært har gitt god vekst i graset den siste tiden. Timoteien skyter, og grovfôrdyrkerne er i gang med førsteslåtten på lavlandet. Lenger nord avventer bøndene med slåtten til nærmere St. Hans.

Så langt er det mye bra åker å se i lavlandet. Kjølig og bløtt vær har gitt gode forhold for busking av kornet. Kornåkrene som ble sådd før påske ser veldig bra ut. I nordre deler av Trøndelag meldes det om noe sturende kornåkre og gulning.

For noen bønder har våronna dratt ut i tid på grunn av det skiftende været. Jordarbeidinga har blitt avbrutt av regnbyger, men det meste av grønnsaker og potet har nå spirt eller er på vei til å spire. Bøndene på Frosta er i full gang med å høste tidliggrønnsaker.

Maren Kjøren Leraand, NLR Trøndelag

Møre og Romsdal: Mai kulde gjør bondens lader fulle

Utgangen av mai var veldig kald, men nå har vi hatt ei uke med tosifra temperaturer, ja til og med på 20-tallet noen steder. Veksten har virkelig tatt seg opp. En lang kaldperiode har resultert i bra busking så nå ligger det an til store grasavlinger mange steder. Det er imidlertid store variasjoner rundt om i Møre og Romsdal. På de tidligste stedene nærmer det seg slått. Slåtteutstyret bør derfor gjøres klart! Grasgjenlegga vil forhåpentligvis også få fart på seg nå. Ugrassprøyting bør derfor skje med det første, det er mye frøugras å se.

Det ser ellers ut til å være et godt løvetannår, mye løvetann rundt om i eng og beite. Til nå har det vært litt dårlig tilvekst på utmarksbeitene og i fjellet ligger fortsatt nysnøen.

Kornet spirer bra og så langt ser det greit ut i kornåkrene.

Gulrota på Smøla er godt i gang. Vi er nå på utkikk etter gulrotflua. Det er viktig å få opp limfeller i egen åker nå. Kålrota er sådd og i løpet av neste uke vil trolig de første kålrotplantene bli utplanta.

Vi ønsker oss ei fin pinsehelg, gjerne med sol og varme!

Annonse

Gunn Randi Fossland, Landbruk Nordvest

Vestlandet: Variert vår i vest

Det har vore ein variert vår for bøndene i vest. April leverte rekordvarme og eit vær som fekk dei fleste av oss til å frykte ei gjentaking av fjorårets tørkesommar, medan mai har levert rikeleg med nedbør og kjølige dagar med snø heilt ned til fjorden. Trass usikkert vær har bøndene nytta våren godt, og med dei auka temperaturane utover i juni står dei klare til å hauste gode avlingar til normaltid. Store flokkar med beitande hjort på innmark vil derimot redusere avlingane hos mange.

Det ser ikkje ut til at den kalde perioden i mai har redusert avlingane av bringebær og jordbær, men indre delar av Sognefjorden har fått ein del kuldeskadar. Blomstringa lar vente på seg, og bøndene ventar utålmodig på varmare vær. Eple, pære og plommer har klart seg godt gjennom kuldeperioden, og vi kan forvente brukbare avlingar. Morellar går det dårlegare med, så nokon stor morellsommar kan vi ikkje forvente i år.

Beitene rundt om på Vestlandet er fulle av søyer og lam som er klare for sommarferie på fjellet. Fleire stadar er flokkane allereie sendt til fjells, resten kjem raskt etter, så om ikkje lenge kan vi sjå rikeleg med liv i fjellheimen. Det har vore ein snøfattig vinter som ikkje gir lovnadar om gode fjellbeite, men vi satsar på ein god sommar som gir gode avlingar både høgt og lavt på vestlandet.

Åsmund Kristensen, NLR Vest

Rogaland og Agder: Norske jordbær og nypoteter

Nå er tida inne for første slåtten langs kysten, men det er et svært ustabilt vær med regnbyger, så det er vanskelig å få slått til optimal tid. Det har vært en del aktivitet på jordene i Grimstad i begynnelsen av uka, men så stoppet det opp på grunn av regn. Avlingene som er tatt er svært gode. Dyra har vært ute på beite en stund og det er tida for å stelle beitene etter avbeiting. Beitepussing, sprøyting av ugras og gjødsling står for tur. Gjenleggene som ble sådd i månedsskifte april/mai er også nå klare for ugrassprøyting. Opptaket av nypoteter er startet, men de er nok ikke å finne i alle landets butikker riktig enda. Kornet spirer veldig godt og er frodigere enn det har vært på mange år. Jordbærfeltene ser veldig fine ut, og de røde herlighetene er straks å finne i butikkene.

Josefa Andreassen Torp, Norsk Landbruksrådgiving Agder

Østlandet: Utfordringer gir utsatt våronn

Vekslende vær gir utsatt våronn. I de tidligste områdene er bøndene ferdig med våronna, men regn, kulde og tidvis lite vind har ført til at våronna nærmest har stoppet helt opp i store deler av distriktet.

Ekstreme lokale regnbyger fører også med seg utfordringer knyttet til erosjonsskader. Med såkorn som skulle vært i bakken, og settepoteter som står og gror, synes mange at susen av furu er en mager trøst. Da er det viktig å huske på at det ofte går seg til likevel.

Aktuelle tiltak ved sein våronn kan være tidligere arter og sorter, justering av såkorn og gjødselmengder, og forenklet jordarbeiding. Mye av kornet som ble sådd tidlig ser bra ut. Prognosehøstingene av graset virker lovende for førsteslåtten, men gjenlegg fra i fjor er noe varierende.

Sølve Valheim Stiauren, NLR Øst

Fjellregionen: Spor etter bamsen på fjellet

Nå er vi i gang med årets fyrste sommarmånad. Etter fjorårets tørke så er det ekstra triveleg å sjå at dalbygdene står grøne og frodige etter ein varm start på vekstsesongen og deretter rikeleg med nedbør. Nede i dalen er dei fleste ferdige med våronna, mens i dei høgareliggande områda så har våronna vorte stoppa av nedbøren. Her må det til opphaldsvær og opptørk så jorda blir lageleg slik at våronna kan gjerast ferdig. Førre veka var det låge temperaturar, med også sludd og snog i høgareliggande områder. Dette har gjort at utviklinga av graset har gått langsamt, og det blir nok heller lite slått før pinse sjølv nede i dalen. Det er spådd stigande temperatur i inneverande veke, dette vil nok sette fart att i graset. Med fjorårets tørke friskt i minne, så sett nok dei fleste pris på nedbøren og den gode starten vi i år har fått på vekstsesongen! Storfe og sau er slept på innmarksbeite, og ein del har begynt å sleppe i utmarka. Det er observert spor etter bamsen innpå fjellet, men vi får berre håpe at husdyra får gå i fred og at dei får ein roleg og fin beitesommar.

Ingebjørg Jenssveen, Norsk Landbruksrådgiving Innlandet