Johnson og Corbyn barket sammen i valgdebatt

Det er mye på spill for både De konservatives Johnson og Labour-leder Corbyn i kampen om stemmene til en brexit-lei befolkning, som går til urnene 12. desember.

Johnson stiller til valg med slagordet «Get brexit done», men har mye å bevise etter å ha feilet i forsøket på å få Storbritannia ut av EU som lovet den 31. oktober.

Gjentok lovnader om brexit

Tidlig i debatten gjentok han lovnaden om å få britene ut av EU innen 31. januar, og sa at brexitavtalen han har forhandlet fram, har støtte hos alle de 635 kandidatene fra De konservative.

Corbyns Labour-parti vil på sin side holde en ny folkeavstemning om saken, og kalte Johnsons lovnader for «sludder».

Han sa at dersom han vinner valget, ønsker han tre måneder på å fremforhandle en ny avtale med EU, og seks måneder på å avholde en ny folkeavstemning om saken.

– Jeg vil bringe folket sammen, og derfor skal vi ha en folkeavstemning, sa Corbyn.

Mislykkede sosialistiske ideer

Labour har planer om å offentliggjøre sitt partiprogram torsdag, hvor de blant annet kommer til å love at staten skal ha en større rolle i britisk økonomi. Finanspolitisk talsperson for partiet, John McDonnell, har tidligere sagt til BBC at Labours plan er å angripe samfunnets «groteske nivåer av ulikhet».

De konservative anklager på sin side Labour for å selge mislykkede sosialistiske ideer.

Samtidig har også De konservative forsøkt å friste velgerne med løfter om mer penger fra statskassa til både helse, utdanning og infrastruktur, etter flere år med kutt og strenge budsjetter.

650 seter skal fylles

Etter all sannsynlighet er det enten Johnson eller Corbyn som 13. desember våkner opp som statsminister når britene har valgt ny nasjonalforsamling.

Her skal 650 plasser fylles, og flere mindre partier er med i racet om setene. Deriblant Liberal Democrats – et parti som ønsker å avlyse brexit, Scottish National Party, som ønsker å løsrive Skottland fra Storbritannia, og sist men ikke minst Nigel Farages anti EU-part Brexitpartiet.

Et nyvalg ble Johnsons eneste utvei i brexitprosessen etter at Underhuset satte kjepper i hjulene for hans plan for å tre ut av EU. Ifølge Johnson trenger De konservative kun ni seter mer for å ha flertallet som trengs for å kunne forlate EU i slutten av januar neste år på grunnlag av avtalen han har forhandlet fram med EU.

