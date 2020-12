– Jeg er alltid håpefull, men jeg må være ærlig og si at det er veldig vrient nå. Vi står fortsatt langt fra hverandre. Men man må være optimist, man på tro på kraften som ligger i sunn fornuft, sier Johnson til BBC tirsdag.

Han reiser onsdag for å ha middag og forhandlingsmøte med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen. Håpet er å komme fram til en enighet i siste liten, kvelden før EUs toppmøte.

– Jeg ser fram til å ønske Storbritannias statsminister Boris Johnson velkommen i morgen kveld, skriver von der Leyen på Twitter.

– Tillit på spill

Før de to lederne møtes skal forhandlingslederne David Frost og Michel Barnier sette opp en liste over hvilke vanskelige spørsmål som gjenstår. Gjennom hele prosessen har konkurranseregler, fiskeri og håndhevingen av en eventuell avtale vært de mest utfordrende punktene.

Fra begge sider kommer det advarsler om at forhandlingene er i ferd med å bryte sammen, og representanter for partene har tonet ned sjansen for et gjennombrudd.

– Det som kreves, er politisk vilje i London. La meg være tydelig: Vårt fremtidige forhold er basert på tillit. Det er nettopp denne tilliten som står på spill nå, sa Tysklands EU-minister Michael Roth før han møtte sine kolleger fra de andre EU-landene.

– Står samlet

Tirsdag orienterte Barnier europaministrene om situasjonen. Etter møtet skriver han på Twitter at unionen fortsatt står samlet.

Annonse

– Vi vil aldri ofre vår fremtid for nåtiden. Adgang til markedet vårt kommer med betingelser, skriver han.

Ved årsskiftet utløper overgangsperioden etter brexit, og Storbritannia forlater dermed EUs indre marked og tollunionen.

Enige om forrige avtale

Samtidig som forhandlingene om en ny avtale går mot slutten, er EU og britene enige om implementeringen av utmeldingsavtalen fra sist vinter.

Les også: EU og britene enige om implementering av vinterens brexitavtale

Enigheten inkluderer protokollen om Irland og Nord-Irland. Dette sikrer at avtalen vil være implementert fullt ut fra 1. januar, skriver EUs visepresident Maros Sefcovic på Twitter. Han møtte britenes brexitminister Michael Gove mandag for å diskutere avtalen.

Irskegrensen

Enigheten omfatter blant annet grensestasjoner for kontroll av dyr og planter, eksporterklæringer og leveranser av medisiner og matvarer, skriver EU-kommisjonen. I tillegg er det en klargjøring av hvordan regler for statsstøtte skal brukes i tilknytning til Nord-Irland-protokollen.

Grensen mellom britiske Nord-Irland og EU-medlemmet Irland var det vanskeligste punktet i forhandlingene fram til utmeldingen var et faktum 31. januar.

Nyheten fra Gove og Sefcovic innebærer også at den britiske regjeringen trekker de omstridte delene av et lovforslag som innebar at britene kunne overstyre deler av skilsmisseavtalen. De omstridte klausulene blir heller ikke lagt inn i et forslag til skattelov, slik det var varslet.