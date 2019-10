Johnson aksepterer motvillig EUs tilbud om brexitutsettelse

– Loven som ble tvunget på regjeringen av Parlamentet, gir meg ikke noe rom til å gjøre annet enn å akseptere den utsettelsen som er skissert av EU-rådet, skriver Johnson til EU-president Donald Tusk mandag.

Johnson skriver videre at han mener «denne uønskede utsettelsen av EU-medlemskapet er skadelig for vårt demokrati og for forholdet mellom oss og våre europeiske venner». Han ber EU presisere at det er uaktuelt med ytterligere utsettelser etter 31. januar neste år, som er den nye brexitdatoen.

Fleksibel

Beslutningen om å utsette brexit med tre måneder blir antakelig formalisert gjennom en skriftlig prosedyre, skrev Tusk på Twitter tidligere på dagen.

Den avtroppende presidenten i EU-rådet har fått med seg de 27 gjenværende medlemmene på sitt forslag om å si ja til Boris Johnsons forespørsel om mer tid. Den skisserte løsningen er at britene får innvilget en fleksibel utsettelse: Den varer fram til slutten av januar, men åpner for at britene kan forlate unionen 1. januar eller 1. desember dersom den nye utmeldingsavtalen blir ratifisert.

Annonse

– Macron endret mening

Johnson ble tvunget til å søke om en utsettelse etter at han ikke klarte å få den nye brexitavtalen vedtatt i Underhuset lørdag for en drøy uke siden. Det samme lovvedtaket som påla ham å sende brev til EU og be om mer tid, krevde også at han takket ja dersom EU tilbød en utsettelse.

Dermed tyder alt på at den britiske statsministeren ikke klarer å oppfylle løftet som kampen hans om statsministervervet var tuftet på: å forlate EU 31. oktober, med eller uten en avtale.

Frankrike holdt lenge igjen. Men ifølge nettstedet Politicos kilder nær president Emmanuel Macron skal han ha endret mening i løpet av helgen, etter hvert som sannsynligheten for et nyvalg i Storbritannia økte. Underhuset i London skulle mandag stemme over regjeringens forslag om nyvalg 12. desember.

Labour motsetter seg nyvalg

Det største opposisjonspartiet Labour har hittil motsatt seg nyvalg fordi partiet først ville sikre seg mot en potensielt kaotisk og kostbar avtaleløs brexit. Partiledelsen har ifølge Reuters instruert sine parlamentarikere til ikke å stemme for nyvalg.

Dermed klarer neppe regjeringen å sikre to tredels flertall for å skrive ut nyvalg, slik valgloven krever.