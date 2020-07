Det er opp til 8–10 meter høge brøytekantar ved flaumløpet til Skjerjavatnet i Eksingedalen i Vestland, skriv NRK Vestland.

Vassmagasina er nesten fulle ved Skjerjavavatnet, og energiselskapet jobbar for å hindre flaumfare.

Til NRK seier vakthavande hydrolog, Knut Ola-Aamodt, at det ikkje er umiddelbar fare for flaum. Likevel vil det komande sommarvêret vere avgjerande for flaumfaren.

– Om snøen smeltar og tilsiget blir betydeleg, er det uheldig, seier Aamodt.

