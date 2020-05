Jo Arne mista nesten handa i gardsulykke – fryktar for framtida

– Handa hang i ein tynn tråd, seier Jo Arne Kjøglum.

Føremiddag 4. mars i år er han ein tur i det store, nye fjøset på Høylandet i Trøndelag for å gjera vedlikehald på transportbandet. Eit augeblink seinare sit armen hans fast.

Kjøglum var heilt aleine i fjøset. Han fortel om dramatiske sekund.

– Det var verst i starten. Då trudde eg at min siste time hadde kome, fortel Kjøglum til Nationen.

Det var NRK Trøndelag som fyrst omtala hendinga.

Det var millimeter om å gjera før handa blei riven heilt av. Akkurat i siste liten fekk han stoppa transportbandet sjølv.

– Eg hadde ikkje telefon på meg, så eg måtte kome meg inn på fjøskontoret og ringe 113, fortel han.

Det var brannvesen og lokal lege som var på plass fyrst.

– Etter det har det berre gått oppover, seier den positive mjølkebonden.

Les også: Mer nydyrking av jord enn nedbygging

Les også: Landbruksskole i sorg etter at 17 år gammel jente døde i ulykke

Mot alle odds

Legane får pakka inn handa til Kjøglum i ein plastpose. Like etterpå blir han henta av luftambulansen og flogen til St. Olavs hospital i Trondheim.

Jobben med å prøve å berge handa blir langvarig og vanskeleg. Etter vekevis og fleire operasjonar klarar dei det til slutt: Handa blir festa til armen att.

Heile handa har blitt rekonstruert. Det har blitt transplantert hud frå lår og mage for å berge den. Kjøglum er full av lovord om legane som har stått på for at han skal få behalde handa, som han no håpar kan fungere som ei hjelpehand.

Helsepersonellet som fyrst kom til garden hadde ikkje mykje tru på at handa skulle få bli verande på armen hans, fortel han. Det skulle dei heldigvis få feil i.

Annonse

– No held beina på å gro, og eg driv med trening på muskulaturen og prøvar å få i gang nervesignal. Det er rørsle i olbogen og litt i nokre fingrar, fortel Kjøglum.

Skaden var så massiv at både nervetrådar og muskelvev er borte, men han nektar å gje opp håpet.

– Eg må prøve å få i gang det potensialet som er der, men eg blir ikkje som før, seier han.

Les også: Mann fraktet til sykehus etter traktorulykke i Skien

Utfordrande økonomisk

No gjeld det å klare å halde garden i gang medan han trenar seg opp att. Det er han spent på.

– Eg må gjera eit forsøk på dette her. Eg får ikkje arbeida så mykje sjølv i første omgang, men eg vil kome i gang litt etter kvart, fortel han.

Enn så lenge må han ha nokon til å hjelpe seg, men med det så kjem det ei utfordring.

– Arbeidsfolk er det ikkje vanskeleg å få tak i. Utfordringa er å betale dei, seier han.

Landbruket er basert på eigeninnsats utan nokon særleg timebetaling. Når ein ikkje får til det blir det vanskeleg.

– Heldigvis har eg ein sprek og arbeidsvillig kårkall, seier Kjøglum.

I tillegg har ei rekke lokale bønder og avløysarar vore til stor hjelp dei siste månadane. Dei vil også stille opp i våronna.

Trass i dette er det ikkje ei god kjensle for Kjøglum å sitte på ein stor gard med mange kyr og berre éin arm.

– Det er litt å gjera, så eg gruar meg til å sjå korleis det går.

– Heldigvis har staten ei refusjonsordning for å dekke avløysar, men utover det er eg redd det blir trongt økonomisk, seier Kjøglum.

Medan han ventar på å sjå korleis framtida blir, er han veldig glad for all hjelp han får frå næringa og frå venene sine. Dei hadde mellom anna ei overrasking til han då han endeleg fekk kome heim frå sjukehuset.

– Eg kom heim til nyvaska hus, seier Kjøglum.