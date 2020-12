Jernbanenettet ett skritt nærmere konkurranseutsetting

Spordrift er landets største aktør innen drift og vedlikehold av jernbanenettet med om lag 1.200 ansatte. Fra 1. januar legges selskapet inn under Samferdselsdepartementet.

Omfanget av avtaler om drift og vedlikehold som selskapet har med Bane Nor, vil bli redusert etter hvert som flere selskaper skal konkurrere om oppdragene.

– Målet er at konkurranse, som gjør at tilbyderne må tenke nytt og kreativt, skal gi mer drift og vedlikehold for pengene. Dette skal bidra til å redusere tallet på forsinkelser og innstillinger i togtrafikken, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Staten vil bidra til at Spordrift skal være en konkurransedyktig aktør i dette markedet, understreker samferdselsministeren.

Spordrift ble etablert i juli i fjor i forbindelse med planene om å konkurranseutsette drift og vedlikehold av infrastrukturen.

