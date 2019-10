Jernbanedirektoratet vil kutte stasjonar på ny togtrase mellom Arna og Voss

Det skriv Vaksdalposten.

Stasjonane det er snakk om å droppe, er på Stanghelle og i Vaksdal. Ifølgje Jernbanedirektoratet vil dette bety at ein sparar milliardbeløp, men ikkje alle er samde i at nedlegging av dei to stasjonane er positivt.

– Utan togstopp på Vaksdal og Stanghelle døyr bygdene ut, seier avtroppande ordførar Eirik Haga i Vaksdal til avisa.

Arna-Voss er ein del av Bergensbanen. Strekket er avgjort utbygd med dobbeltspor som eit felles rassikrings- og kapasitetsaukingsprosjekt med Statens vegvesen.