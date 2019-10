Jens Ulltveit-Moe ut mot naturvernarar i vindkraft-saka

– Skit i verda, leve Noreg. Det er det dei står for, seier Ulltveit-Moe til Dagens Næringsliv.

Motstanden mot vindkraft aukar i Noreg. Partiet Raudt tok nyleg til orde for å stanse all utbygging. Førre veke gjekk fristen ut for å komme med synspunkt på Nasjonal ramme for vindkraft. Over 5.000 høyringssvar kom inn, i hovudsak negative tilbakemeldingar.

– Det er naturleg med motstand i eit demokrati, men eg synest det er merkeleg at naturvernarar har så lita forståing for at vi må gjere alt vi kan for å redusere utslepp. Det aller viktigaste er å kutte kol, som forpestar kloden. Dette er nøkkelen for å redde naturen, seier Ulltveit-Moe.

Generalsekretær Maren Esmark i Naturvernforbundet seier at ho forstår kritikken frå investoren, men påpeikar at ho ikkje er imot all vindkraft, berre den som blir lagt til urørt natur. Ho seier ein må ha to tankar i hovudet samtidig, både natur og klima.

– Mange av dei utbygde vindkraftverka i Noreg er i konflikt med naturverdiar. Vi meiner dei heller burde vore lagt til industri- og hamneområde, seier ho.