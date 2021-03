Jegere i delstaten Wisconsin i USA felte minst 216 ulver på under 60 timer forrige uke, langt over statskvoten på 119, skriver New York Times.

Dette fikk miljødepartementet i Wisconsin til å stoppe ulvejakten, som egentlig var ment å vare én uke.

Ifølge den amerikanske storavisen skal jegerne ha skyndtet seg for å kunne utnytte regler fra Donald Trump-æraen, som de nå er bekymret for at Biden-regjeringen skal stramme inn.

I fjor høst opphevet nemlig Trump-administrasjonen det føderale vernet av gråulv i mesteparten av USA, og overlot forvaltningen av rovdyret til delstatene.

Dyrevernere forsøkte å stanse jakten

Amerikanske dyrevernere, som forsøkte å stanse ulvejakten, har uttalt at fellingene skjedde under paringsperioden når ulvene er på sitt mest sårbare. De håper nå at USAs nye president setter ulven tilbake på lista over truede dyrearter.

– Disse dyrene ble drept ved hjelp av hunder, snarer og benfeller. Det var en konkurranse om å drepe dyrene på de mest grusomme måtene, sier administrerende direktør i dyrevernorganisasjonen Humane Society of the United States, Kitty Block, til New York Times.

Bestanden har tatt seg opp

Siden ulven fikk føderalt vern for over 40 år siden, har bestanden tatt seg opp i deler av USA etter å ha blitt utryddet i mesteparten av landet. Ulv har vært oppført som truet siden 1970-tallet, unntatt i Alaska som har en bestand på mellom 7.000 og 11.000.

I dag lever rundt 4.400 ulver i de tre nevnte vippestatene ved De store sjøer etter at den gjenværende bestanden har økt gjennom flere tiår.