Jeger skjøt havørn han mener forsøkte å ta sau – nå må han møte i retten

Det er Telemarksavisa som skriver om tiltalen mot den 23 år gamle jegeren fra Telemark.

Saken strekker seg tilbake til november 2017, da bonden etter en jakttur kom hjem til farens gård, der han oppdaget havørnen. Veum uttalte den gang at han følte ørnen gjorde et angrep mot sauene.

– Jeg hadde veldig kort tid på å ta en beslutning. Den beslutningen jeg tok, står jeg for. Det var et klart nødverge. Jeg visste at det var en fredet ørn, men jeg hadde ikke noe valg, sa Veum til NRK den gang.

Er totaltfredet i Norge

Han ble senere anmeldt av Norges Miljøvernforbund, som mener han har brutt naturmangfoldloven. Havørn er totalfredet i Norge.

Saken skal 21. og 22. mars opp i Vest-Telemark tingrett. Det er statsadvokaten i Vestfold, Telemark og Buskerud som har tatt ut tiltale.

Til Telemarksavisa sier Veum at han ikke ønsker å kommentere den kommende rettssaken, men at han står for det han sa til NRK i 2017.

– Jeg så ingen annen løsning enn å avverge situasjonen på den måten jeg gjorde, sa han den gang.

Får støtte fra bondelaget

Fylkesleder i Telemark bondelag, Aslak Snarteland, sier han støtter jegeren fult ut.

– Han har påberopt seg nødverge, og da må vi tro ham på det. Diskusjonen her går jo på når nødvergeretten inntreffer, men slik vi har lest saken, så mener vi at han ikke skal straffes, sier Snarteland til Telemarksavisa.

Jegerens far, og eieren av gården der dyrene var, fortalte tilbake i 2017 at han så dette som en klar nødverge sak, og at de kontaktet Statens Naturoppsyn om hendelsen samme dag.

– Vi bønder blir ofte beskyldt for ikke å passe på sauene våre. Når vi gjør som i dette tilfellet blir det også galt. Jeg støtter Knut 100 prosent i at han skjøt, sa han til Vest-Telemark Blad den gang.