Jeger på villsvinjakt skjøt ku - nå er han dømt

Det var i mai i fjor at den svenske villsvinjegeren var på jakt i Kläckeberga i Småland. Ku skal ha ligget under et tre da jegere skjøt den, og kua skal ha omkommet momentant. Jegeren oppdaget raskt etter at han skjøt at kua ikke var et villsvin.

I retten fortalte den 35 år gamle jegeren at han viste det var kyr i området, men at han ikke så forskjellen i mørket, skriver Sveriges Radio.

Mannne ble dømt i Kalmar tingrett for å ha skutt den drektige kua. Han må betale 40 dagsbøter på 220 svenske kroner, og er også dømt til å betale en ersatning på 21.000 til eieren av kua.

Bonden dokumentere hendelsen med foto, noe som ble brukt under politiets etterforskning av saken.

– En veldig uvanlig sak må jeg si, sa pressetalsmann i politiet, Robert Loeffel etter hendelsen.

Jakten foregikk på et beiteområde eid av Kalmar kommune, som ble leid ut til både jegerene og bonden som eide kua. Ifølge jegere i område skal dette ha blitt opplevd som et problem.