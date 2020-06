– Jeg var redd vaierne skulle ryke

Aud Steffensen fikk selv se de voldsomme kreftene i vannet da hun var ute på tur. I elva nedenfor Nedrevann i Porsanger i Finnmark holdt vannmassene på å rive med seg broen.

– Det var fascinerende, men jeg var redd for at vaierne som holder brua skulle ryke tvers av mens jeg var der. Spørs om den klarer seg i de vannmassene, enda mye snø i fjellene rundt som skal ned.

Hun forteller at det er spent stemning mens vannet stiger.

– Ja, det er det. Alle hengebruene her er stengt av på grunn av sikkerheten.

Til vanlig kan man passere broen uten å bli våt på beina, over til et turområde på den andre siden. Området er et populært turområde.

E6 stengt

E6 i Porsanger er blant veiene i Finnmark som er stengt på grunn av flom. Veien åpner tidligst tirsdag. Vannet står 35 centimeter over veibanen.

Statens vegvesen skal tirsdag klokka 9 ta en ny vurdering om de åpner veien, ifølge NTB.

– Det er vannstand på 35 centimeter over kjørebanen, og ikke trygt for biler å passere. Derfor har vi stengt veien, sier Torkjell Johnsen i Statens vegvesen til iFinnmark.

Økende flomfare

– Vannføringen har snudd på Leirbotnvatn og Lombola og er svakt synkende, men er fortsatt på rødt nivå. Vannføringen på Skoganvarre og Iesjokka er også på rødt nivå og er fortsatt økende, sier vakthavende hydrolog Tuomo Saloranta i Norges Vassdrag- og energidirektorat (NVE) til NTB.

NVE oppdaterte flomvarselet sitt klokka 9.30 mandag morgen.

– Rødt nivå er en ekstrem situasjon som forekommer svært sjelden og kan medføre store skader, understreker Saloranta.

Stengte skole

I Alta er en skole stengt etter anbefaling fra kommunens krisestab.

– Foreløpig har vi bestemt å stenge skolen i dag, men vi ser at det sannsynligvis vil holdes stengt noen dager fremover. Det er ikke bestemt ennå akkurat hvordan det blir. Vi følger situasjonen, sier rektor Håkan Funck ved Alta Kristen grunnskole til NRK.

Flomtoppen er beregnet til onsdag og torsdag. Skolen planlegger for nettundervisning denne uken.

Nidelva stiger

I tillegg er vannføringen på oransje nivå i mange elver i Troms og Finnmark, ifølge NVE.

Det er dessuten oransje farenivå for indre Trøndelag, deriblant i Trondheim som følge av økende vannføring i Nidelva. Mens vannføringen går ned i de fleste elvene i varslingsområdene i Midt-Norge, er situasjonen motsatt i Trondheim.

– Vannføringen i Nidelva vil fortsette å stige i flere døgn fremover, sier Saloranta.

NVE følger situasjonen i fylkene nøye.

Kan vente omfattende oversvømmelser

Oransje nivå er det nest høyeste av våre varslingsnivåer og innebærer at det kan ventes omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder.

– Det frarådes nå å oppholde seg nær elver og bekker med stor vannføring. I den grad det nå er mulig er det viktig å sikre og flytte verdier langs utsatte vassdrag, tilføyer Saloranta.