Japan tilbyr gass til Europa

Flere gassforsendelser blir allerede omdirigert til Europa av private japanske firmaer og de vil ankomme denne måneden, sa handelsminister Koichi Hagiuda. Han ville ikke utdype med detaljer om hvor mange båter eller hvor mye LNG det er snakk om.

– Flere skip vil reise til Europa i mars, men forsyningene vil være strengt betinget av å sikre at innenlandsk etterspørsel blir dekket, sa han.

Analytikere vurderer det som usannsynlig at Russland fullstendig vil stoppe forsyningene til Europa i tilfelle det går mot militær konflikt. Vurderingen er også at Japans forsyninger vil være utilstrekkelige til å gjøre opp for forskjellen hvis Moskva skulle knipe inn på leveransene.

Men Tokyos tilbud ses i forbindelse med frenetisk diplomatisk manøvrering i forbindelse med Ukraina-krisen.

Hagiuda fortalte journalister at han hadde mottatt forespørsler fra USAs og EUs ambassadører «for å imøtekomme behovet» for drivstoffet i Europa.

