Jannicke Engan er Nationens nye administrerende direktør

Engan kommer fra stillingen som leder for visuell avdeling i Dagens Næringsliv.

Hun har i tillegg ledererfaring fra rollen som daglig leder i Monster Entertainment og regionredaktør i NRKs distriktsdivisjon.

– Å få tilliten og muligheten til å bidra til å bygge et enda sterkere Tun Media for framtiden, sammen med alle medarbeiderne er så inspirerende og motiverende. Tun Medias publikasjoner, inkludert Nationen, spiller en viktig samfunnsrolle. Å spre kunnskap og engasjement om norsk landbruk, bosetting, matproduksjon og ikke minst i disse tider; matsikkerhet og beredskap, er et viktig oppdrag. Det er særlig aktuelt i en tid med økende uro i Europa, sier Engan.

Hun er særlig opptatt av et sterkt mediemangfold, og understreker at Tun Media er Norges viktigste redaksjonelle og kommersielle medieeierselskap for landbruket og distriktene.

Styreleder John Kvadsheim er svært tilfreds med ansettelsen av Engan i Tun Media.

– Engan har de riktige kvalifikasjonene, erfaringene og egenskapene som skal til for å skape ytterligere digital vekst og ta vare på det beste ved Tun Media. Hun har bred erfaring som leder, både kommersielt og redaksjonelt, og lang erfaring med å bygge lag og utvikle god arbeidskultur, sier Kvadsheim.

Jannicke Engan overtar rollen etter Lise Vedde-Fjærestad som går av med pensjon. Engan begynner i stillingen 14. november.