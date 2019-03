Jakter villsvin som bryter seg inn på avfallsanlegg i Sverige

Over flere uker har villsvinet brutt seg inn på Gräfsåsen avfallsanlegg i Østersund, skriver SVT.

Etter mistanke om at et av de digre svinene hadde tatt seg inn på anlegget, ble det satt opp viltkamera. Det kunne raskt vise at villsvinet ofte tok en nattlig tur på avfallsanlegget, der det kunne skaffe seg noen godbiter.

– Det er minst et villsvin, sier Jerk Sjöberg, viltansvarlig hos Länsstyrelsen i Jämtland til SVT.

Kommunen ba om tips dersom noen så et villsvin i området. Nå går de også ut og søker jegere som kan ta opp jakten.

– Vi har kommunale jegere, men vil ha en jeger med erfaring på villsvinjakt, sier Klas Jakobsson i Østersund kommune.

Villsvin er en smittespreder av blant annet svinepest. I Norge har myndighetene besluttet å holde bestanden så lav som mulig. Også i vårt naboland i øst er de opptatt av å få felt dyr som kan spre smitte.

I desember drepte et villsvin en hund i Østersund. Under jaktprøven trodde eieren først at hunden hadde fått ferten av en elg. I stedet viste det seg å være et villsvin. Svinet gikk til angrep og skadet hunden, som senere døde av skadene.