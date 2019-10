Jakter villsvin i Trøndelag – første observasjon så langt nord

I løpet av de siste ukene er det flere ganger blitt observert ett villsvin sør for Trondheim. Villsvinet er observert både i Klæbu og Lundadalen, hvor det også er avbildet på viltkamera, og i helgen ble svinet jaktet på i Rognes.

Til avisa Trønderbladet sier jeger Ola Ivar Bjørgen at det var vanskelig å få skutt villsvinet.

– Det gjemmer seg i kratt og tett skog, så det er ikke så lett å komme på skuddhold, sier han til avisa.

Det har vært diskutert hvor vidt det er snakk om et villsvin eller et tamsvin, men en villsvinjeger sier til avisa at det er snakk om et villsvin.

Dette bekrefter også Erik Lund, seniorrådgiver i viltseksjonen i Miljødirektoratet.

– Denne jakten håndteres lokalt, men vi har fått sett bildene av bekjentskaper. Det er ingen tvil om at det er et villsvin.

Ikke observert så langt nord

Ifølge Lund er det aldri blitt observert villsvin så langt nord i Norge.

– Vi har hatt oppdrett av villsvin i Trøndelag, men det er noen år siden nå. Men det er aldri blitt observert viltlevende villsvin. Vi vet det har vært satt ut noen dyr nær Östersund i Sverige, ellers har utbredelsen vært på høyde med Trysil.

Östersund ligger øst for Trondheim.

Lund er usikker på hvordan villsvinet har havnet i Trøndelag. Han vil ikke utelukke at det er et enkelt villsvin som er på villspor.

– Men villsvin har liten egenspredningsevne, og de brer seg ikke fort fra sitt kjerneområde, det går ganske sakte. Men det kan forekomme langvandring, så man kan ikke utelukke det, men det høres ikke sannsynlig ut.

Kan være satt ut

Han har andre teorier.

– Det kan være villsvinoppdrett som ikke er registrert eller at noen har tatt med seg og satt ut. Det er ikke usannsynlig. Alt må stå åpent, sier han.

Direktoratet deltar r ikke i jakta. Det er helårsjakt på villsvin, og det er derfor opp til grunneier om det skal jaktes eller ikke. Han tror ikke det vil gå lang tid før dyret er skudd, da det ligger snø i Trøndelag.

Han tror ikke det er snakk om flere dyr.

– Det er kun spor etter ett dyr, og også i andre observasjoner som har versert er det snakk om ett dyr. Nå som det går inn mot vinter og sporsnø, og villsvinmaten er nær befolkningen, blir de observert fort.

Observasjoner av villsvin er normalt på Østlandet, hovedsakelig øst for Glomma opp til Trysil. Grunnen er nærheten til svenskegrensa.

Skepsis til villsvin

Flere er skeptisk til villsvin i norsk natur, da villsvinet er blant smittesprederne av afrikansk svinepest. Den afrikanske svinepesten har spredt seg ut i verden de siste årene – mye på grunn av villsvin.

Utbruddene av den dødelige svinesykdommen er vanskelig å stoppe. Pesten er utbredt i Estland, Latvia, Litauen, Polen og Ukraina, og det er også meldt om tilfeller i Russland, Georgia, Armenia, Aserbajdsjan, Moldova, Tsjekkia, Romania og Belgia.

Villsvinene som er kommet til Norge kommer fra Sverige, hvor bestanden har eksplodert de siste årene. I Sverige vedtok myndighetene i 1988 at villsvin skal være en del av svensk fauna.

Landbruksdepartementet sa tidligere i år at det ikke er noen plan om å utrydde villsvinbestanden i Norge. Bestanden oppholder seg nå hovedsakelig i Østfold.

Erik Lund tror ikke villsvinbesetningen vil spre seg så høyt som til Trøndelag.

– Det er et uttalt mål fra departementet å begrense utbredelsen og antallet, og kjerneområdet vil være nær grensa.