TV-produksjonsselskapet Fremantle er nå i full gang med å lete etter aktuelle bønder til den 20. sesongen av «Jakten på kjærligheten» på TV 2.

I jubileumssesongen av det populære realityprogrammet vil det bli flere endringer. Det bekrefter caster Emilie Eriksen i Fremantle.

– Jeg kan ikke avsløre for mye nå, men det gjelder å følge med de neste dagene. Vi kommer med nyheter i løpet av uka, sier hun til Nationen.

– Blir dette den siste sesongen av TV-suksessen?

– Det håper jeg virkelig ikke. Med denne sesongen satser vi på at TV 2 er klare for et program i en litt ny drakt. Vi tror det blir en kjempebra sesong, svarer Eriksen.

Må ikke eie et gårdsbruk

Produksjonsselskapet er på utkikk etter alle slags typer bønder. Du må ikke ha en stor besetning med ammekyr eller eie en melkekvote på flere hundre tonn for å melde deg på.

– Vi ønsker oss mangfold. Det finnes mange alternativer til et liv på landet. Man må ikke eie et gårdsbruk for å være aktuell som søker. Man kan for eksempel drive et gjestgiveri eller være tilknyttet kulturlivet, sier Eriksen.

– Vi vil først og fremst ha med folk som er motiverte og som har kjempelyst på kjæreste. Vi tar denne prosessen veldig på alvor, og det håper vi bøndene som melder seg på også gjør, fortsetter hun.

– Noen kritiserer programmet for å ha med folk som ikke er «ordentlige» bønder? For eksempel personer som kun har hester. Hva er deres kommentar til det?

– Jeg tenker at vi ikke kan unngå å lage et program på norsk TV uten å få slike tilbakemeldinger. Det viktigste for oss er at vi har med en motivert gjeng med bønder. Mennesker som har valgt et liv på landet, med eller uten hest, svarer casteren.

28 par og 15 barn

19 sesonger med Jakten på kjærligheten har resultert i 28 par og 15 barn. Dette lover godt for kommende Jakten-bønder, skal vi tro Eriksen.

– Det er faktisk mulig å finne kjærligheten på TV. Det er ingen hemmelighet at det kan være vanskelig å date på bygda. Det finnes selvfølgelig datingapper, men matcher man med noen som bor 200 kilometer unna, kan det være vanskelig å møtes hvis man er opptatt med gårdsdrift, forteller hun.

– Hvor vanskelig er det å skaffe bønder til programmet?

– Det varierer veldig. Noen melder seg på selv, andre blir påmeldt av venner og familie. Vi mottar også tips om aktuelle kandidater. Vi surrer også rundt i ulike miljøer på nett og spør om folk er interessert, forklarer Eriksen.

Innspilling i juni

Fremantle tar kontakt med Nationen i håp om å nå ut til enda flere bønder som kan være aktuell for det populære realityprogrammet.

– Vi ønsker all drahjelp vi kan få. Det viktigste for oss er å nå ut bredt i store deler av landet for å finne de riktige kandidatene, sier hun.

– Vi er allerede i gang med å treffe kandidater, så folk må søke nå. Opptak er hovedsakelig i juni i år, og programmet har premiere på TV 2 til høsten, legger Eriksen til.