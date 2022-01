Ivrig etter å bli kvitt juletreet ditt? Da må du lese dette

Jula er over, og mange ønsker å rydde vekk nisser, engler og annen julepynt raskest mulig. Men hvor gjør man av juletreet?

Treet skal ikke i brennes i peisen, og det forsvinner dessverre ikke av seg selv ved å bli satt ut på trappa eller verandaen.

Heldigvis finnes det løsninger. Praksisen er ulik i kommunene, men flere kommuner oppretter egne oppsamlingsplasser for juletrær. Noen kommuner drar også hjem til innbyggerne og plukker opp trærne.

1000 hentepunkter i Oslo

Oslo er en av kommunene som har opprettet egne mottak der folk kan levere juletreet sitt.

– I Oslo har vi rundt 1000 hentepunkter hvor folk kan legge fra seg treet. Det blir litt som glass- og metallinnsamlingen, der man må gå noen hundre meter for å få det levert, sier kommunikasjonsrådgiver Jørgen Bakke Fredriksen i renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo kommune til Nationen.

For innbyggerne i hovedstaden gjelder ordningen fra og med torsdag 6. til og med 14. januar. På Oslo kommunes nettside kan folk se når juletrærne blir hentet i deres respektive nærområder.

– Det er viktig å levere treet uten pynt, og det skal ikke være i sekk. Vi ønsker ikke at julekuler skal ødelegge jorden, påpeker han.

Er man opptatt av tradisjoner og ønsker å beholde treet til 13. eller 20. dag jul, er heller ikke det noe problem.

– Hvis man ikke leverer treet til hentepunktene innenfor tidsrammen, kan man når som helst senere kjøre det til gjenvinningsstasjonen. Her blir det sortert som hageavfall, påpeker Bakke Fredriksen.

Annonse

Kutter opp treet i fliser

Kommunikasjonsrådgiveren forteller videre hvorfor det er så viktig at trærne får riktig behandling når det skal kastet.

– Vi brenner ikke treet. Vi kutter og kverner det opp i fliser, blander det med annet hageavfall og legger det i varmkompost. Der blir det liggende i 9–12 måneder, før det brukes som plante- eller kompostjord. I prosessen blir vi kvitt alt av ugress og bakterier, og får et veldig rent produkt, sier Bakke Fredriksen.

– Hvorfor kan man ikke bare brenne treet hjemme i egen peis?

– Det handler om at barnålene til treet danner giftige gasser når man brenner det. Juletreet er også veldig brennbart. Så det er verken bra for peisen eller for utslippet, poengterer han.

Les også: Derfor bør du ikke fyre med juletreet

Fikk inn rekordmange trær i fjor

I fjor ble det solgt rekordmange juletrær i Norge. Dette førte naturligvis til at renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo samlet inn flere trær enn tidligere år.

– Fjoråret var et ekstraordinært år. Flere feiret jul hjemme på grunn av strenge koronarestriksjoner. Totalt samlet vi inn over 50.000 juletrær. Den gamle rekorden var 36.000 trær, forteller Bakke Fredriksen, som ikke tør å spå hvor mange trær som kommer inn i år.