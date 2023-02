Ivar har gjort en god avtale med naboen: – Jeg tar den ene eiendommen og han den andre

(Smaalenenes Avis) Gjennom aksjeselskapet Degnes Korn AS har de to Marker-bøndene Ivar Skogstad (60) og Jens Håkon Krog (57) i over 20 år, helt siden årtusenskiftet, driftet et samlet kornareal på 1.500-2.000 dekar.

Selskapet driver kornproduksjon på jorder på begge sider av Rødenessjøen og i nabokommunen Aurskog-Høland.

Aksjeselskapet driver kun kornproduksjonen, mens gårdene har vært på private hender hele tiden.

Eierskifte

Skogstad og Krog har blant annet eid hver sin halvpart av gårdsbrukene Slupstad og Gåsebysætra nordøst i Marker kommune.

Nå har de to vel forlikte bøndene ordnet det slik at de skal eie hver sin av gårdene.

Begge konsesjonssakene ble behandlet i det faste utvalget for plan, teknikk og landbruk i Marker kommune tirsdag. Begge gikk gjennom uten debatt.

Ivar Skogstad får konsesjon for erverv av halvparten av eiendommen Slupstad (gnr 12, bnr 9) fra Jens Håkon Krog.

Jens Håkon Krog gis konsesjon for å overta halvparten av eiendommen Gåsebysætra (gnr 13, bnr 1) fra Ivar Skogstad.

Annonse

Eiendommene ligger omtrent en kilometer fra hverandre øst for Rødenessjøen, en mils vei nord for Ørje. Det er ikke bebyggelse på noen av eiendommene.

Skogstad søkte om konsesjon for resterende halvpart av et areal på 78 dekar fulldyrket jord og 281 dekar skog, i alt 197 dekar, på Slupstad. Kjøpesummen er på 450.000 kroner.

Jens Håkon Krog betaler drøyt 1,1 millioner kroner for 486 dekar på Gåsebysætra.

Jobber sammen

Ivar Skogstad sier til Smaalenenes Avis at de ønsket å gjøre opp dette eierforholdet av hensyn til neste generasjon eller andre fremtidige eiere.

– Dette er to gårder som vi har eid hver vår halvpart av sammen. Nå tar jeg den ene eiendommen og han den andre. Vi begynner å bli voksne begge to, så vi tenkte det var på tide å gjøre det litt enklere for dem som etter hvert skal ta over. Det er bare for å forenkle det litt, forklarer Skogstad.

– Hva med driften av aksjeselskapet?

– Det fortsetter som før. Det er jo slik at Degnes Korn AS har driftet kornproduksjonen, men selskapet har aldri eid noen av gårdene. De har vært på private hender hele tiden. Vi to jobber sammen med driften av jorda, ellers har vi jo flere gårder og husdyrproduksjon hver for oss, svarer Skogstad.

– Hvordan er det å drive jordbruk på denne måten?

– Det er veldig bra, både ved stordriftsfordelene vi får og den tryggheten det gir å være to om jobben. Det er mye kjøring og flytting av maskiner når en driver jord på mange ulike steder, så det er veldig bra å være to. Så har vi nok trappet noe ned på leiekjøring i det siste. Når en kommer litt opp i årene, bør en jo ikke akkurat jobbe seg i hjel, sier Ivar Skogstad.