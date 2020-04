Italiensk mafia deler ut mat til vanskeligstilte under krisen

– Mange har ikke hatt inntekt på over en måned og har ingen anelse om når de kan komme tilbake i jobb. Hvis staten ikke snart trer inn for å hjelpe disse familiene, vil mafiaen tilby sine tjenester og ta kontroll over folks liv.

Det sier Nicola Gratteri, antimafiaetterforsker og leder for aktorembetet i Catanzaro til den britiske avisa The Guardian.

Påvirker 3,3 millioner mennesker

De siste ukene har videoer av kjente mafia-gjenger som leverer essensielle varer til italienere som sliter økonomisk dukket opp. Dette skal ha skjedd i de fattigste sørlige regionene Campania, Calabria, Sicilia og Puglia.

Det anslås at konsekvensene av lockdownen i Italia påvirker 3,3 millioner mennesker som jobber svart. Én million av disse skal bo i den sørlige delen av landet. Det skal ha kommet inn meldinger om at små butikkeiere er blitt presset til å tilby gratis mat, og i noen områder patruljerer politiet supermarkeder for å hindre tyverier.

Den italienske innenriksministeren, Luciana Lamorgese, sa etter de første tumultene at mafiaen kan dra nytte av den økende fattigdommen, ved å komme inn og rekruttere folk til egne organisasjoner. Eller bare ved å begynne å distribuere gratis matpakker med pasta, vann, mel og melk. Noe som er et gammelt triks fra de italienske organiserte kriminelle, ifølge The Guardian.

– Mafiasjefer anser å ha råderett over egne byer. Disse sjefene vet godt at for å få styrt byene, må de ta vare på folkene i området. Det gjør de ved å utnytte situasjonen til deres egen fordel. I øynene til folket er en sjef som banker på døra og tilbyr gratis mat en helt. Og da vet sjefen at han kan stole på å få støtte fra disse familiene når det blir nødvendig, når for eksempel mafiaen sponser en politiker som vil fremme deres kriminelle interesser, sier Nicola Gratteri.

Mer synlig politi

Fordi mafiaen har begynt å dele ut gratis mat, har politiet de siste dagene jobbet med å bli mer synlig i de fattigste bydelene i Napoli. Der skal flere personer tilknyttet Camorra-mafiaen ha organisert hjemlevering av matpakker.

I en annen sørlig by, Palermo, har broren til en Cosa Nostra-sjef ifølge avisa La Repubblica delt ut mat til folk i et av de fattigste nabolagene i byen.

Men det er viktig å huske at mafiaer ikke bare er kriminelle organisasjoner, de er også organisasjoner som ønsker å styrke egen makt over territorier og markeder, sier Frederioce Varese, professor i kriminologi ved Universitetet i Oxford til The Guardian.

– Disse utdelingene av mafiaene er ikke gaver, mafiaen gjør ikke noe fordi det er snilt. De er tjenester alle må betale tilbake i en eller annen form, sier Varese.